ওজন কমিয়েই লাখ টাকা বোনাস

শুধু ওজন কমালেই হবে না, সেটা ধরেও রাখতে হবেছবি: সংগৃহীত

ওজন কমালেই অর্থ পুরস্কার! কর্মীদের নিয়মিত ব্যায়াম ও সুষম খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করতে অভিনব এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে চীনের একটি প্রযুক্তি কোম্পানি।

কয়েক বছর ধরে এই প্রতিযোগিতা অনলাইনে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। শেনজেনভিত্তিক এই প্রযুক্তি কোম্পানির নাম আরাশি ভিশন।

এ বছরও কোম্পানিটি একই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এবার ৯০ দিনে ২০ কেজির বেশি ওজন কমিয়ে ২০ হাজার ইউয়ান (১ ইউয়ান সমান ১৭ দশমিক শূন্য ৫ টাকা) জিতে নিয়েছেন তরুণ কর্মী শিয়ে ইয়াকি। তিনি এ বছর ‘ওয়েট লুজ চ্যাম্পিয়ন’ হয়েছেন।

অভিনব এ প্রতিযোগিতার নাম ‘মিলিয়ন ইউয়ান ওয়েট লুজ চ্যালেঞ্জ’। নিয়মকানুন খুবই সোজা। সব কর্মী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। অংশগ্রহণকারীরা ৫০০ গ্রাম (আধা কেজি) ওজন কমাতে পারলেই পাবেন ৫০০ ইউয়ান।

চ্যাম্পিয়ন শিয়ে বলেন, প্রতিযোগিতার পুরোটা সময় তিনি খুবই সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেছেন। সাবধানতার সঙ্গে নিজের খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা ব্যায়াম করেছেন।

জেন-জি এই তরুণী আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নিজের সেরাটা বের করে আনার জন্য এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এটা শুধু সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, স্বাস্থ্যের সঙ্গেও সম্পর্কিত।’

কোম্পানিটির এক প্রতিনিধি বলেছেন, ‘এই চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে আমরা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার প্রচার করতে এবং আমাদের কর্মীদের কাজের বাইরে নিজেদের সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করতে চাই। এটি তাঁদের নতুন উদ্দীপনায় কাজে লেগে থাকার জন্যও প্রেরণা হিসেবে কাজ করে।’

তবে প্রতিযোগিতা চলাকালীন খাদ্যাভ্যাস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আর ব্যায়াম করে ওজন কমিয়ে ফেলবেন আর বছরের বাকি সময় অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবেন, তেমনটা হবে না।

এ জন্য প্রতিযোগিতার নিয়মে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ‘জরিমানা শর্ত’। পুরস্কার জেতা কোনো কর্মীর ওজন যদি পরে বেড়ে যায়, তবে তাঁকে জরিমানা দিতে হবে। জরিমানার অঙ্কও বেশ বড়; প্রতি ৫০০ গ্রাম ওজন বাড়লে দিতে হবে ৮০০ ইউয়ান। পুরস্কারের চেয়ে জরিমানার অঙ্কই বড়!

প্রযুক্তি কোম্পানিটি ২০২২ সাল থেকে সাত দফায় এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এরই মধ্যে পুরস্কার হিসেবে কর্মীদের প্রায় ২০ লাখ ইউয়ান দিয়েছে তারা।

শুধু গত বছরই ৯৯ জন কর্মী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। সবাই মিলে মোট ৯৫০ কেজি ওজন কমিয়ে ১০ লাখ ইউয়ান ভাগ করে নিয়েছেন।

