এপেক সম্মেলন
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা সি-পুতিনের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে পশ্চিমা বাণিজ্যনীতি ও নিষেধাজ্ঞার কড়া সমালোচনা করলেন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। চীনের প্রেসিডেন্ট সি পশ্চিমাদের সুরক্ষাবাদ ও একতরফা পদক্ষেপ প্রতিরোধের অঙ্গীকার করেছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের দাবি, অনেক চেষ্টা করেও পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তাঁর দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছে।
চীনের শেনঝেনে আজ বুধবার শুরু হয়েছে এশিয়া–প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) দুই দিনব্যাপী ৩৩তম সম্মেলন। সম্মেলনের প্রথম দিনে পশ্চিমা বাণিজ্যনীতি ও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে এসব কথা বলেন সি ও পুতিন। এর কয়েক ঘণ্টা পর সেখানে পৌঁছান ট্রাম্প। আজ বৃহস্পতিবার সম্মেলনের ফাঁকে তিন নেতার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।
চীন শুল্ক কমাবে এবং বাজার আরও উন্মুক্ত করবে। একই সঙ্গে শিল্প ও নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে।
ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধ, বাণিজ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এবং পারমাণবিক অস্ত্রের মতো বিষয় বিশ্বের শীর্ষ শক্তিধর এই তিন নেতার আলোচনায় আসতে পারে। তবে তিন পরাশক্তির সম্ভাব্য সমঝোতায় নিজেদের স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে ইউরোপ ও এশিয়ার কিছু দেশ।
সুরক্ষাবাদ ঠেকানোর অঙ্গীকার
এপেকের ব্যবসায়ী সম্মেলনে চীনা প্রেসিডেন্ট সি অবাধ ও উন্মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে অবস্থান নেন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে (ডব্লিউটিও) কেন্দ্রে রেখে নিয়মভিত্তিক বহুপক্ষীয় বাণিজ্যব্যবস্থা রক্ষার আহ্বান জানান তিনি।
সি বলেন, চীন শুল্ক কমাবে এবং বাজার আরও উন্মুক্ত করবে। একই সঙ্গে শিল্প ও নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে। (পশ্চিমাদের বাণিজ্য) সুরক্ষাবাদ ও একতরফা পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও দাঁড়াবে বেইজিং।
এমন এক সময়ে সির এ বক্তব্য এল, যখন এনভিডিয়ার মতো প্রতিষ্ঠানের উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ চীনের হাতে যাওয়ার বিষয়ে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ওয়াশিংটন। বেইজিং পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এতে দুই দেশের নাজুক বাণিজ্য সমঝোতা আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
তবে চীনের বাণিজ্যনীতি নিয়ে পশ্চিমাদের পাল্টা আপত্তি রয়েছে। ওয়াশিংটন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অভিযোগ, উৎপাদন খাতে বেইজিংয়ের সহায়তা তাদের শিল্প ও কর্মসংস্থানকে হুমকিতে ফেলছে। সরবরাহব্যবস্থায় চীনের আধিপত্য নিয়েও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
শেনঝেন বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান সি। দুজন আলিঙ্গন করেন। রয়টার্স জানায়, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম কোনো সফররত নেতাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন সি।
নিষেধাজ্ঞা ব্যর্থ, দাবি পুতিনের
সির পর বক্তব্যে পুতিন পশ্চিমা শক্তিগুলোকে ‘সাবেক আধিপত্যবাদী’ হিসেবে অভিহিত করেন। তাঁর দাবি, ইউক্রেনে হামলার পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উল্টো ফল দিয়েছে।
পুতিন বলেন, নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের প্রবৃদ্ধি থামানো কিংবা অর্থনীতি ধ্বংস করা সম্ভব নয়।
তবে শেনঝেনে থাকা কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ যত দিন চলবে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
নিষেধাজ্ঞা, শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের প্রবৃদ্ধি থামানো কিংবা অর্থনীতি ধ্বংস করা সম্ভব নয়।
সি ও পুতিন আজকে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন। চলতি বছর এটি তাঁদের পঞ্চম বৈঠক। রাশিয়ার সামরিক–প্রযুক্তিগত সহযোগিতাবিষয়ক সংস্থার প্রধান দিমিত্রি শুগায়েভ বলেছেন, বেইজিংয়ের সঙ্গে মস্কোর সহযোগিতা নতুন পর্যায়ে পৌঁছেছে। উড়োজাহাজ ও ইঞ্জিন নির্মাণ, মহাকাশ, আকাশ প্রতিরক্ষা এবং নৌ খাতে দেশ দুটির মধ্যে বিস্তৃত সহযোগিতা রয়েছে।
ট্রাম্পকে সির বিরল অভ্যর্থনা
আজ শেনঝেন বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান চীনের প্রেসিডেন্ট সি। দুজন আলিঙ্গন করেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর কোনো সফররত নেতাকে বিমানবন্দরে গিয়ে সির এটি প্রথম অভ্যর্থনা।
সৌজন্যের এই আবহের পাশাপাশি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ঘিরে উদ্বেগও রয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ওয়াশিংটন প্রথমে আভাস দিয়েছিল, তিন নেতার আলোচনায় ইউক্রেন থাকবে না। পরে ট্রাম্প বলেন, বিষয়টি আলোচনায় থাকবে।
ট্রাম্পের মন্তব্যের পর কিয়েভ ও ইউরোপকে পাশ কাটিয়ে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তিন পরাশক্তি দেশের নেতাদের এ বৈঠকের সঙ্গে ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা সম্মেলনের তুলনাও উঠেছে। ক্রেমলিন অবশ্য সেই তুলনাকে ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের খেলা’ বলেছে। বেইজিংয়ের বক্তব্য, এ বৈঠক বিশ্বশান্তি এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।
ট্রাম্প আগে থেকে পুতিনের সঙ্গে আলাদা আলোচনার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। তবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ গতকাল বলেছেন, এই বহুপক্ষীয় আয়োজনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ দ্বিপক্ষীয় আলোচনার সময় বা সুযোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম।