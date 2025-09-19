পিএইচডি শেষে স্ত্রীকে নিয়ে দিলেন নুডলসের দোকান

পিএইচডি শেষে স্ত্রীকে নিয়ে দিলেন নুডলসের দোকান
চীনের এক তরুণ দম্পতির জীবনসংগ্রাম নতুন সাফল্যের আখ্যান তৈরি করেছে। তাঁরা বেলজিয়ামে নুডলস বিক্রি করে দিনে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৫ টাকার (১ হাজার ইউরো) বেশি আয় করছেন। এই গল্প যেমন পরিশ্রমের, তেমনি স্বপ্নপূরণেরও।
চীনের জিয়াংসু প্রদেশের বাসিন্দা ৩৭ বছর বয়সী ডিং দেশেই পিএইচডি শেষ করেন। এরপর বেলজিয়ামে গিয়ে মাটির ব্যবস্থাপনা ও ফসল উৎপাদন নিয়ে পিএইচডি–পরবর্তী (পোস্টডক্টরাল) গবেষণা করেন। এরই মধ্যে তিনি ৩০টির মতো গবেষণা প্রবন্ধও প্রকাশ করেছেন।
চীনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় পরিচয় হয় ওয়াংয়ের সঙ্গে। বিয়ের পর ২০১৫ সালে তাঁরা বেলজিয়ামে স্থায়ী হন। সেখানে তাঁদের সন্তানের জন্ম হয়।
গবেষণার পাশাপাশি স্থায়ী চাকরি খুঁজছিলেন ডিং। কিন্তু না পেয়ে স্ত্রীর নতুন উদ্যোগে যোগ দেন। গত মে মাসে তাঁরা বেলজিয়ামের একটি স্থানীয় বাজারে ঝাল মটর নুডলস বিক্রি শুরু করেন।
এই খাবার ওয়াংয়ের জন্মস্থান চংকিংয়ের ঐতিহ্যবাহী খাবার। এতে চিবানো যায় এমন নুডলসের সঙ্গে নরম মটর আর ঝাল-নোনতা শূকরের মাংসের সস থাকে। তবে স্থানীয় লোকজনের পছন্দের জন্য ঝালের মাত্রা কিছুটা কমিয়ে দেন ওয়াং।
এই দম্পতির দোকানটি ছোটই বলা যায়। এতে কয়েকটি চেয়ার আর আগে থেকে প্রস্তুত করা উপকরণ থাকে। অর্ডার দিলে মিনিটের মধ্যেই পরিবেশন করা হয় নুডলসের বাটি। দাম রাখা হয় ৭ থেকে ৯ ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯০০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকা। সপ্তাহে মাত্র দুই দিন দোকান খুললেও ব্যস্ত দিনে তাঁরা ১ হাজার ইউরোর বেশি আয় করেন।
ওয়াং বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমি এই খাবার খেয়ে বড় হয়েছি। অনেক দিন ধরে নিজের একটি দোকান চালানোর স্বপ্ন ছিল। আর ডিংয়ের ভাষায়, মূলত পরিবারকে টিকিয়ে রাখতেই সবকিছু করছি। সেটা গবেষণা হোক, কিংবা নুডলস বিক্রি।’
এ দম্পতির গল্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই তাঁদের অনুসারীর সংখ্যা ৭৮ হাজারের বেশি।