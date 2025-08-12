ছেলের পক্ষে আদালতে লড়তে ৯০ বছর বয়সে আইন পড়ছেন

ছেলের পক্ষে আদালতে লড়তে ৯০ বছর বয়সে আইন পড়ছেন
চীনে ৯০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জানতে নিয়মিত আইনের বই ও সাময়িকী পড়ছেন, প্রতিদিন যাচ্ছেন আদালতে, খতিয়ে দেখছেন মামলাসংক্রান্ত নথিপত্র। চীনের সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম উইবোতে সম্প্রতি এমন একটি ঘটনা আলোড়ন তুলেছে।
চীনা ওই বৃদ্ধার পারিবারিক নাম হে। ২০২৩ সালের এপ্রিলে চাঁদাবাজির বহুল আলোচিত এক মামলায় গ্রেপ্তার হন হের ছেলে লিন। লিনের বয়স ৫৭ বছর। লিনের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজির অভিযোগ করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তা হুয়াং। চাঁদাবাজির অঙ্ক শুনলে যে কারও চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।
লিনের বিরুদ্ধে হুয়াং ১১ কোটি ৭০ লাখ ইউয়ান চাঁদাবাজির অভিযোগে ওই মামলা করেছেন।
চীনের ঝেজিয়াং প্রদেশের একটি আদালতে ওই মামলার শুনানি চলছে। হে তাঁর ছেলের পক্ষে আদালতে মামলা লড়ছেন। এ মামলার সর্বশেষ শুনানি হয় গত ৩০ জুলাই।
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টে এ–সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার পর ভেঙে পড়েছিলেন হে। প্রতিনিয়ত তাঁর ছেলের কথা মনে পড়ত। এ অবস্থায় চুপচাপ চোখের পানি ফেলে দিন পার না করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ছেলের পাশে দাঁড়াতে গত বছর তিনি আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নেন।
যদিও হের এই সিদ্ধান্তে পরিবার থেকে শুরুতে প্রবল আপত্তি জানানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং ছেলের পক্ষে আদালতে লড়াইয়ের প্রস্তুত হতে শুরু করেন।