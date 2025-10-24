সড়কে কুকুর চালাচ্ছে চার চাকার স্কুটার

সড়কে কুকুর চালাচ্ছে চার চাকার স্কুটার
সম্প্রতি চীনের একটি ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়। ওই ভিডিওতে একটি কুকুরকে চার চাকার স্কুটার চালাতে দেখা যাচ্ছে।
শুধু স্কুটার নয়, কুকুরটি স্কেটবোর্ডও চালাতে পারে, জ্বালাতে পারে লাইট। এমনকি বাড়ির আবর্জনাও যথাস্থানে ফেলে আসতে পারে। প্রাণীটির কাণ্ডকারখানা বহু মানুষকে বিস্মিত করেছে।
ভাইরাল ভিডিওটি চীনের সিচুয়ান প্রদেশের মেইশান শহরের। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি কালো রঙের কুকুর স্কুটারে চালকের আসনে দাঁড়িয়ে সামনের স্টিয়ারিং ধরে ঘেউ ঘেউ করছে, স্কুটারটি সড়কে অন্যান্য যানবাহনের পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে চলছে।
একজন পথচারী চিৎকার করে বলে ওঠেন, ‘এ আমি কী দেখছি। একটি কুকুর গাড়ি চালাচ্ছে!’
স্থানীয় একটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, একজন ট্রাফিক পুলিশ পরে কুকুরটিকে গাড়ি চালাতে বাধা দেন এবং সেটিকে থামান।
কুকুরটির মালিক পেশাদার প্রাণী প্রশিক্ষক, নাম চেন। তিনি বলেন, স্কুটারটি বয়স্কদের ব্যবহারের জন্য। তিনি সেটি চালু ও বন্ধ করার ব্যবস্থা খানিকটা পরিবর্তন করেছেন। একটি বোতাম চেপে ধরলে সেটি সামনে যায় এবং বোতাম থেকে পা তুলে নিলে বন্ধ হয়ে যায়। কুকুরটি এক পা দিয়ে এই কাজটি করে।
গাড়ি চালানোর সময় চেন কুকুরটির সঙ্গেই ছিলেন। তবে সেটি কেমন চালায়, সেটা দেখতে তিনি কিছুক্ষণের জন্য কুকুরটিকে একা গাড়ি চালাতে দিয়েছিলেন।
এভাবে পোষা প্রাণীর হাতে চলন্ত যান ছেড়ে দেওয়ায় অবশ্য পুলিশ চেনকে জরিমানা করেনি। তবে মৌখিকভাবে সতর্ক করেছে। পুলিশ বলেছে, কুকুরদের সড়কে গাড়ি চালানোর অনুমতি নেই।
চেন বলেন, তাঁর কুকুরটি ল্যাব্রাডার প্রজাতির, নাম ওয়েনজি, বয়স পাঁচ বছর। দারুণ বুদ্ধিমান ও শান্ত স্বভাবের জন্য এলাকার সবাই তাঁর কুকুরটিকে চেনে।
চেন আরও বলেন, এক মাস ধরে তিনি কুকুরটিকে স্কুটার চালানো শিখিয়েছেন। এখন ওয়েনজি একা একাই স্কুটার চালাতে পারে।
চেন প্রাণী, বিশেষ করে কুকুর ও বিড়ালের একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র চালান। এ ছাড়া পোষা প্রাণীদের জন্য একটি পেট বোর্ডিং আছে তাঁর। নির্দিষ্ট ভাড়ায় সেখানে যে কেউ নিজের পোষা প্রাণী রেখে যেতে পারেন।