কাঁচাবাজারে এনভিডিয়ার সিইও, দোকানির জিজ্ঞাসা, উনি কে

কাঁচাবাজারে এনভিডিয়ার সিইও, দোকানির জিজ্ঞাসা, উনি কে
বিশ্বের সবচেয়ে দামি কোম্পানি ‘এনভিডিয়া’। মার্কিন এই প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) একটি ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এনভিডিয়া সিইও জেনসেন হুয়াং চীনের সাংহাইয়ে একটি কাঁচাবাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটছেন।
হুয়াং রাস্তার পাশের সবজি ও ফল বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের কাছ থেকে সবজি ও স্ন্যাকস কিনে খাচ্ছেন। তিনি কথা বলতে বলতে বিক্রেতাদের মধ্যে লাই সি (লাল রঙের খাম, যার ভেতর অর্থ থাকে) বিতরণ করছেন।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, হুয়াংয়ের কাছ থেকে লাই সি পেয়ে এক সবজির বিক্রেতা তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে উল্টো পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন, উনি কে?
ভিডিওর এই অংশই মূলত ভাইরাল হয়েছে। চীনে চন্দ্র নববর্ষ উপলক্ষে শুভকামনা ও সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বয়োজ্যেষ্ঠরা ছোটদের কিংবা ব্যবসায়ীরা অন্যদের মধ্যে লাই সি বিতরণ করেন। লাই সি হলো লাল রঙের একটি খাম, যার ভেতর অর্থ থাকে। চীনা সংস্কৃতিতে লাল রং সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি ও অশুভ শক্তি দূর করার প্রতীক।
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৪ জানুয়ারি সাংহাইয়ের লুজিয়াঝুই এলাকার জিনদে বাজারে গিয়েছিলেন জেনসেন হুয়াং। তাইওয়ানিজ বংশোদ্ভূত মার্কিন ব্যবসায়ী জেনসেন হুয়াং চন্দ্র নববর্ষের আগে নিয়মিত চীন সফরে যান। সেখানে তিনি এনভিডিয়ার কর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় তিনি স্থানীয় দোকান থেকে কেনাকাটা করেন এবং লাই সি বিতরণ করেন। এবারও তিনি তা–ই করছিলেন।
চীনা সংবাদমাধ্যম জিমু নিউজ জানায়, যে দোকানি হুয়াংকে চিনতে পারেননি, তাঁর নাম সু। তিনি বলেন, ‘প্রথমে আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। অনেক মানুষ তাঁকে ঘিরে ছবি তুলছিলেন। তখন বুঝতে পারি যে তিনি হুয়াং রেনশুন (চীনে জেনসেন হুয়াং এই নামেই পরিচিত)।’
ভিডিওতে দোকানিদের সঙ্গে হুয়াংয়ের বন্ধুসুলভ আচরণ অনলাইনে ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে। অনেকেই বলছেন, চীনে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর এই আচরণ খুবই ইতিবাচক ও প্রশংসনীয়।
এনভিডিয়ার এই শীর্ষ নির্বাহী যে লাই সি বিতরণ করেছেন, সেগুলোতে ৬০০ ইউয়ান (প্রায় ৯০ মার্কিন ডলার) করে ছিল বলে জানা গেছে।