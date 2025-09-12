ঘটা করে অবসরে চার কুকুর
অবসরের পর অনেক প্রতিষ্ঠানেই ঘটা করে কর্মীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয়। তবে এবার চীনে একটি ব্যতিক্রমী বিদায় অনুষ্ঠান সবার নজর কেড়েছে।
সম্প্রতি দেশটির সেনাবাহিনীতে থাকা চারটি কুকুরের বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে পিপলস আর্মড পুলিশের (পিএপি) সাংহাই ইউনিট। অনুষ্ঠানের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিতে যাওয়া কুকুরগুলোকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে। কুকুরগুলোর পরবর্তী গন্তব্য দত্তক পরিবারে।
এই চার কুকুরের মধ্যে অপরাধ দমনের কাজে ব্যবহৃত ম্যাট নামে একটি কুকুর রয়েছে। ১০ বছর বয়সী বেলজিয়ান মেলিনয় জাতের কুকুরটি বেশ শক্তিশালী ছিল, টহল দেওয়ার কাজ করত সে।
চীনের রাষ্ট্রীয় বেতার দ্য ভয়েস অব চায়নার খবর অনুযায়ী, ইউনিটে যোগ দেওয়ার সময় ম্যাট ছিল ভীষণ একগুঁয়ে। সে খেলাধুলা করতে খুব পছন্দ করত। প্রশিক্ষণের সময় প্রায়ই খেলার জন্য দৌড়ে পালিয়ে যেত।
তবে ধীরে ধীরে ম্যাট প্রশিক্ষণে মনোযোগী হয়ে উঠতে থাকে। নিখুঁতভাবে শিকারকে কামড়ের কৌশল রপ্ত করে সে এবং দ্রুত সব বাধা অতিক্রম করতে থাকে। ২০১৭ সালে পাঁচজন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তারে সে পুলিশকে সহায়তা করে।
বিদায় অনুষ্ঠানে তার প্রশিক্ষক লাভিংলি তাকে শুভকামনা জানান। বলেন, ‘ভালো করে খাওয়াদাওয়া করো আর ঠিকমতো ঘুমিয়ো। আর তোমার নতুন বাড়ি নষ্ট করে ফেলো না।’
১০ বছর বয়সী আরেকটি কুকুরের নাম ক্যারি। স্প্রিংগার স্প্যানিয়েল জাতের এ কুকুর বিস্ফোরক শনাক্তে বেশ দক্ষ। প্রশিক্ষণের সময় কুকুরটির একটি পা ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশিক্ষকের পরম যত্নে সে আবার সেরে ওঠে।
অবসরে যাওয়া আরেকটি কুকুরের নাম মাজিংতিয়ান। এর অর্থ বিশ্বকে অবাক করে দেওয়া। এ কুকরের বয়সও ১০ বছর। বেলজিয়ান মেলিনয় জাতের কুকুরটি সামরিক কাজে দক্ষ। ২০১৯ সালে টাইফুনের কারণে আটকে পড়া তিন ব্যক্তিকে উদ্ধারে সহায়তা করেছিল সে।
অবসরে যাওয়া শেষ কুকুরটির নাম ইয়েলি। আট বছর বয়সী ল্যাব্রাডর রিট্রিভার প্রজাতির এই কুকুর বিস্ফোরক শনাক্তে দক্ষ ছিল। পাঁচ মাস বয়সে বাহিনীতে যোগ দিলেও প্রতিটি মূল্যায়ন ও মিশনে শীর্ষ স্থান লাভ করে। ভূগর্ভস্থ একটি গুদামে তিন বোতল মিথেন সন্দেহে একটি চালান শনাক্ত করেছিল সে।