চীনের জিয়াংসি প্রদেশে ভূমিধসে নিহত ১, নিখোঁজ ১১

চীনের জিয়াংসি প্রদেশে ভূমিধসে নিহত ১, নিখোঁজ ১১
চীনের জিয়াংসি প্রদেশে ভারী বৃষ্টির কারণে আজ শনিবার ভোরে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন মারা গেছেন। এ ঘটনায় ১১ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলেও জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।
টাইফুন সাউডেলের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির কারণে স্থানীয় সময় আজ ভোর চারটার দিকে জিয়াংসির সুইচুয়ান কাউন্টির গাওপিং শহরে এ ভূমিধস হয়। এতে ১২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে কাউন্টি কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, একই শহরে ভূমিধসের পর ১০ জনের বেশি মানুষ আটকা পড়েছেন।