নাটকের প্রিয় চরিত্রের সঙ্গে ‘অন্যায়’ দেখে টিভিতে থাপ্পড়

বিচিত্র
নাটকের প্রিয় চরিত্রের সঙ্গে ‘অন্যায়’ দেখে টিভিতে থাপ্পড়
নাটক দেখতে দেখতে এক বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে গিয়ে টেলিভিশন স্ক্রিনে থাপ্পড় মারতে শুরু করেন—এমন একটি ভিডিও চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ওই বৃদ্ধা নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে এমনটা করছেন।
ওই বৃদ্ধার বাস চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের দালিয়ান শহরে, বয়স ৯১ বছর। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তিনি প্রায়ই নাটকগুলোয় এতটা মগ্ন হয়ে পড়েন যে রেগে গিয়ে চিৎকার করেন। এমনকি প্রিয় চরিত্রদের সঙ্গে অন্যায় হতে দেখলে টেলিভিশন স্ক্রিনে আঘাতও করে বসেন!
বৃদ্ধার এই কাণ্ডে বাড়ির সবাই তো হেসেই খুন। তাঁর নাতনি লিউ টিভিনাটক দেখার সময় দাদির আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখানোর ঘটনাগুলো ভিডিও করা শুরু করেন। তিনি সেসব ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করলে তা ব্যাপকভাবে নজর কাড়ে।
লিউ বলেন, তাঁর দাদির প্রিয় কাজ টিভি দেখা।
একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ওই বৃদ্ধা রেগে গিয়ে একটি পুরুষ চরিত্রের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করছেন। নাটকে সে সময় ওই পুরুষ চরিত্র এক নারীকে নির্যাতন করছিল।
বাড়ির বড়রা ছোটদের ওপর চাপ দিচ্ছে বা নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে, এমন কিছু দেখলেও ওই বৃদ্ধা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
মাঝেমধ্যে তিনি এতটাই রেগে যান যে টেলিভিশনে চড় মেরে বসেন। লিউ জানান, একবার তাঁর দাদির রাগের কারণে তাঁদের টেলিভিশনই পাল্টাতে হয়েছিল। লিউ বলেন, নতুন টিভি কেনার মাত্র তিন দিন পর সেটির স্ক্রিন কালো হয়ে গিয়েছিল। কারণ, দাদি সেটিতে চড় মেরেছিলেন।
লিউ আরও বলেন, টিভিতে নাটক দেখতে গিয়ে দাদি রেগে গেলেও বাস্তব জীবনে তিনি কখনো রাগ করেন না। তিনি পরিবারের সবার সঙ্গে সব সময় সদয় ব্যবহার করেন।
লিউ হাসতে হাসতে বলেন, শুধু টিভি সিরিজ দেখার সময়ই দাদি ‘অন্য ব্যক্তিতে’ পরিণত হন।
দাদির রাগ থেকে টেলিভিশন স্ক্রিনকে রক্ষা করতে টেলিভিশনের সামনে একটি অ্যাক্রেলিক শিল্ড লাগিয়ে দিয়েছে পরিবারটি।