দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চান ট্রাম্প
দ্রুত রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি দেখতে চান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আজই এটা না হলে তিনি খুশি হতে পারবেন না।
স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির সঙ্গে বৈঠকের জন্য আলাস্কায় আসার পথে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ট্রাম্প। সেই আলাপচারিতার পর অনলাইনে পোস্ট করা একটি ক্লিপে এ কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আজকের বৈঠকের সফলতা হিসেবে তিনি কিসের কথা ভাবছেন, সেই প্রশ্নের এ জবাব দিয়েছেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমি আপনাকে এখনই সেটা বলতে পারব না। আমি জানি না, এখনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি। আমি কিছু বিষয় চাই। আমি যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই।’
কী করতে হবে, সে বিষয়ে ইউরোপ তাঁকে বলে দিচ্ছে না জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘তবে এ প্রক্রিয়ায় তারা অবশ্যই যুক্ত হতে যাচ্ছে। জেলেনস্কিও থাকবেন। কিন্তু আমি দ্রুত একটি যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই।’
ট্রাম্প বলেন, ‘আজই এটা (যুদ্ধবিরতি) হতে যাচ্ছে কি না, তা আমি জানি না। কিন্তু আজ এটা না হলে আমি খুশি হচ্ছি না। প্রত্যেকে বলেছিল, আজ এটা (যুদ্ধবিরতি) হতে পারে না, কিন্তু আমি শুধু বলছি, আমি চাই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হোক।’
হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য আলোচনায় এসেছেন জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা কোনো টাকা খরচ করছি না। আমরা টাকা উপার্জন করছি। তাঁরা আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনছে, আমরা সেগুলো ন্যাটোতে পাঠাচ্ছি এবং ন্যাটো আমাদের বড় ও আকর্ষণীয় চেক পাঠাচ্ছে।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে–যায় না।…আমি যা নিয়ে চিন্তিত, সেটা হলো গত সপ্তাহে তারা ৭ হাজার ১১ জনকে হারিয়েছে। যাঁদের প্রায় সবাই সৈনিক। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি শহরে ৩৬ জন মারা গেছে। সাত হাজারের বেশি বেশি সেনা! এটা পাগলামো।’