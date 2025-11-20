ইউরোপ

আগামী বছর জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১ আয়োজনের দায়িত্ব পেল তুরস্ক

ছবি: রয়টার্স

আগামী বছর জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ৩১ আয়োজন করতে যাচ্ছে তুরস্ক। অস্ট্রেলিয়া যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তুরস্ক এ দায়িত্ব পেয়েছে। তবে এ সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলোর সরকারের সঙ্গে দর–কষাকষির নেতৃত্ব দেবে অস্ট্রেলিয়া।

আজ বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ জানিয়েছেন, ব্রাজিলে আয়োজিত কপ৩০-এ সমঝোতার মধ্য দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই সমঝোতায় কপ৩১ আয়োজন নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কের মধ্যে চলমান বিরোধের অবসান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২২ সালে দুই দেশই সম্মেলনটি আয়োজনের আবেদন করেছিল। সমঝোতার আগপর্যন্ত কোনো পক্ষই নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসতে রাজি হয়নি।

অ্যান্থনি আলবানিজ বলেন, বর্তমানে দুই দেশ এমন একটি চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে, যার আওতায় তুরস্ক কপ৩১ এর সভাপতিত্ব করবে এবং সম্মেলন–পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দেশের সরকারের সঙ্গে দর–কষাকষির দায়িত্ব পালন করবে অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) রেডিওকে আলবানিজ বলেন, এই সমঝোতা অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্ক—দুই দেশের জন্যই বড় জয়।

উভয় দেশকে মাত্র এক বছরের মধ্যে এই বিশাল সম্মেলনের প্রস্তুতি নিতে হবে। এতে কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করবেন এবং জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় আলোচনা হবে।

