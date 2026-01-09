২১ হাজার ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে গড়লেন রেকর্ড

বিচিত্র
২১ হাজার ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে গড়লেন রেকর্ড
বেলারুশের নারী ওলগা নাউমোভা। সম্প্রতি দুঃসাহসিক এক কাজ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন তিনি। ওলগা যে কাজ করেছেন, তা শুনে বহু মানুষের ভয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল স্রোত বয়ে যেতে পারে। ওলগা একজন পেশাদার স্কাই সার্ফার, ১৫ বছর ধরে তিনি এ কাজ করে আসছেন।
এবার যেন ওলগা নিজেকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসেন। সিদ্ধান্ত নেন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট থেকে লাফিয়ে পড়ার। এই ভাবনা থেকেই গত ১০ নভেম্বর তিনি নেপালের সিয়াংবোচে থেকে একটি হেলিকপ্টারে চড়ে মাউন্ট এভারেস্ট ও হিমালয়ের তুষারঢাকা চূড়ার ওপরে আকাশে উঠে যান। এরপর তিনি হেলিকপ্টার থেকে জীবনের সবচেয়ে দুঃসাহসী লাফটি দেন (ফ্রি-ফল স্কাই ডাইভ)।
ওলগা একজন অভিজ্ঞ স্কাইডাইভার। তাঁর ঝুলিতে ১৭ হাজারের বেশিবার আকাশ থেকে লাফিয়ে পড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাই হয়তো মৃত্যুভয় তাঁর ছিল না। তবে তাঁর আগে এত উচ্চতা থেকে ফ্রি-ফল স্কাই ডাইভিংয়ের চেষ্টা কেউ করেননি।
সেদিন ওলগাকে নিয়ে হেলিকপ্টার ২০ হাজার ৯৪৫ ফুট উচ্চতায় পৌঁছানোর পর সাহসী ওলগা হেলিকপ্টারের দরজা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়েন। তাঁর পায়ে একটি স্কেটবোর্ড বাঁধা ছিল। হেলিকপ্টার থেকে লাফ দেওয়ার পর তিনি দ্রুতবেগে নিচে নেমে আসতে শুরু করেন।
দুরন্ত গতি আর শক্তিশালী বাতাসের বিপক্ষে স্কেটবোর্ডের ওপর শরীরের ভারসাম্য ধরে রাখতে ওলগাকে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে।
এভাবে ১২ হাজার ৩৫৬ ফুট পর্যন্ত নেমে আসার পর তিনি সফলভাবে পিঠে থাকা প্যারাস্যুট খুলে পাথুরে পাহাড় আর গাছপালার জটিল সমীকরণ এড়িয়ে নিরাপদে সমতল ভূমিতে নেমে আসেন।
মুখের মাস্ক ছিঁড়ে, প্যারাস্যুট খুলে ফেলে দুই হাত উঁচিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠেন ওলগা। রোমাঞ্চকর এক যাত্রায় নতুন রেকর্ড গড়ার উচ্ছ্বাস যেন তাঁর থামছিলই না।
নিজের দারুণ এ অর্জনের পর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষকে ওলগা বলেন, ‘যেদিন আমি স্কাই সার্ফিং শুরু করেছি, আমার স্বপ্ন ছিল অনন্য একটি লাফ দেওয়া এবং সারা বিশ্বের মেয়েদের অনুপ্রাণিত করা—ভয় পাবেন না, সাহসী হোন এবং নিজের বড় স্বপ্ন পূরণে বেরিয়ে পড়ুন।’