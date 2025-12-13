গার্ডিয়ানে কাজ করা গাজার সাংবাদিক পেলেন ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস

গার্ডিয়ানে কাজ করা গাজার সাংবাদিক পেলেন ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস
যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের সাবেক গাজা প্রতিনিধি মালাক এ তানতিশ ‘ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’ লাভ করেছেন। গাজা যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেদন করার জন্য তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের ১৮ মাস গাজা উপত্যকায় গার্ডিয়ানের প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেছেন তানতিশ। তাঁর অনেকগুলো প্রতিবেদন আলোচিত হয়েছে। এর মধ্যে গত জানুয়ারিতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পর নিজের বাড়িতে ফেরা নিয়ে করা প্রতিবেদনটি অন্যতম।
গত বৃহস্পতিবার রাতে ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ দেওয়া হয়। এতে তানতিশ সম্ভাবনাময় নতুন সাংবাদিক বিভাগে মর্যাদাপূর্ণ ‘মেরি কলভিন’ পুরস্কার পান।
যুক্তরাজ্যের সুপরিচিত সংবাদমাধ্যম সানডে টাইমসের সাংবাদিক মেরি কলভিনের নামে এ পুরস্কারের নাম রাখা হয়েছে। ২০১২ সালে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের শুরুর দিকে অবরুদ্ধ বাব আমর এলাকা থেকে প্রতিবেদন করার সময় তিনি নিহত হয়েছিলেন।
তানতিশের প্রতিবেদনে গাজাবাসীর ওপর ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার প্রভাব ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে নিজের পরিবার নিয়ে তিনি যেসব প্রতিবেদন করেছেন, তা সবাইকে স্পর্শ করেছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে তিনি স্বজন হারানোর দুঃখ এবং ইসরায়েলের বোমা হামলার পরবর্তী পরিস্থিতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন।
এক প্রতিবেদনে তানতিশ নিজের জন্মস্থান বাইত লাহিয়ায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের ফেরার বর্ণনা দিয়েছেন। এতে দেখা যায়, তাঁর বাড়ি ও বাগান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।
অন্য এক প্রতিবেদনে তানতিশ গাজার একটি হাসপাতাল থেকে ‘হাড্ডিসার শিশুদের’ দুর্দশার কথা তুলে ধরেছিলেন।
পুরস্কারের বিচারকেরা বলেন, তানতিশের কাজ ‘মেরির মনোভাবের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে: সাহস, ঘটনার সঙ্গে সহানুভূতি এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও সঠিক খবর উপস্থাপনের সংগ্রাম।’
গার্ডিয়ানের আরও কয়েকজন সাংবাদিক ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ লাভ করেছেন। তাঁদের একজন হ্যারি ডেভিস। প্রযুক্তি সাংবাদিকতা বিভাগে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন।
ডেভিস ইসরায়েলের অনলাইন সংবাদমাধ্যম ‘+৯৭২ ম্যাগাজিন’-এর সঙ্গে একটি প্রকল্পে কাজ করেছেন। তাঁদের গবেষণা প্রতিবেদনে গাজা যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মাইক্রোসফটের সম্পর্ক খতিয়ে দেখা হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের সম্প্রচারমাধ্যম ‘চ্যানেল ৪ নিউজ’ বর্ষসেরা সংবাদ পরিবেশনকারী হিসেবে ব্রিটিশ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫ লাভ করেছে।