ট্রাম্প-পুতিনের সংবাদ সম্মেলনে ‘সংবাদ সামান্যই’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন শেষ হয়েছে। তবে এই সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ ছিল সামান্যই।

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের অ্যাঙ্কোরেজ শহরের এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন সামরিক ঘাঁটিতে শুক্রবার তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন দুই নেতা। বৈঠক শেষের সংবাদ সম্মেলনটি ছিল প্রতীক্ষিত।

কিন্তু এই সংবাদ সম্মেলনে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপের কথা জানানো হয়নি।


ট্রাম্প ও পুতিনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন দেখুন ছবিতে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার এক মুহূর্তে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন
ছবি: রয়টার্স
করমর্দন করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন
ছবি: রয়টার্স
যৌথ সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন
ছবি: রয়টার্স
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার পর কথা বলছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন
ছবি: এএফপি
