রাশিয়ার পক্ষে দেড় হাজার আফ্রিকান যুদ্ধ করছে, দাবি ইউক্রেনের

রাশিয়ার পক্ষে দেড় হাজার আফ্রিকান যুদ্ধ করছে, দাবি ইউক্রেনের
আফ্রিকার ৩৬টি দেশের ১ হাজার ৪০০ জনের বেশি মানুষ রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই সাইবিহা এই দাবি করেছেন। তিনি আফ্রিকার সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যাতে তাদের নাগরিকদের এ যুদ্ধে যোগ না দিতে সতর্ক করে।
গতকাল শুক্রবার আন্দ্রেই সাইবিহা অভিযোগ করেন, রাশিয়া আফ্রিকার নাগরিকদের যুদ্ধে অংশ নিতে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরে প্রলুব্ধ করছে।
ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে বিদেশি নাগরিকদের ভাগ্য মর্মান্তিক। তাঁদের অধিকাংশ ব্যক্তিকে কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই সম্মুখ সমরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তাঁরা খুব দ্রুতই মারা পড়ছেন। তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ ভাড়াটে সেনা এক মাসের বেশি বাঁচেন না।
রাশিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে আফ্রিকার দেশগুলোর নাগরিকদের যুদ্ধে মোতায়েন করছে। কাউকে অর্থের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ বুঝতেই পারছেন না, তাঁরা কিসে স্বাক্ষর করছেন। আবার কাউকে সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর চুক্তিতে স্বাক্ষর করা মানেই মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করা।
ইতিমধ্যে আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সরকার স্বীকার করেছে, তাদের নাগরিকেরা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রুশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।
দক্ষিণ আফ্রিকা গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, তাদের ১৭ জন নাগরিক কীভাবে রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই নাগরিকেরা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যেতে সরকারের কাছে সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন।
কেনিয়াও গত মাসে জানিয়েছে, তাদের কিছু নাগরিককে রাশিয়ার সামরিক শিবিরে আটকে রেখে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে।