স্পেনে দুই ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৩৯

রয়টার্স
স্পেনের সিভিল গার্ডের কর্মীরা দুর্ঘটনাস্থলে কাজ করছেন। ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ছবি: রয়টার্স

স্পেনে দ্রুতগতির দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ১৫২ জন। গতকাল রোববার স্পেনের দক্ষিণাঞ্চলে লাইনচ্যুত হওয়া একটি দ্রুতগতির ট্রেনের সঙ্গে অপর একটি চলন্ত ট্রেনের সংঘর্ষ হলে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার স্পেনের পুলিশ সূত্রে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আরটিভিই এ সংখ্যা জানিয়েছে।

গতকাল রোববার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে কোর্দোবা প্রদেশের আদামুজের কাছে দুই ট্রেনের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে প্রায় ৩৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে প্রদেশটির অবস্থান।

স্পেনের রেল কর্তৃপক্ষের বরাতে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়, মালাগা থেকে মাদ্রিদগামী একটি দ্রুতগতির ট্রেন আদামুজ শহরের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে বিপরীত লাইনে ঢুকে পড়ে এবং উল্টো দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রেনকে ধাক্কা দেয়।

আরটিভিইর তথ্য বলছে, ঘটনার পর সোমবার মাদ্রিদ ও দক্ষিণ আন্দালুসিয়া অঞ্চলের মধ্যে চলাচল করা ২০০-এর বেশি ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। আন্দালুসিয়া অঞ্চলে কোর্দোবা, সেভিলে ও গ্রানাদার মতো বড় বড় শহরের অবস্থান।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানসেজ তাঁর দিনের সব কাজ বাতিল করেছেন। আজ তাঁর কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

গতকাল রোববার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনাস্থলের ভিডিওতে দেখা গেছে, উদ্ধারকারী দল উল্টে পড়া ট্রেন থেকে যাত্রীদের টেনে বের করছেন। কিছু যাত্রী ভাঙা জানালা দিয়ে বের হয়েছেন, আবার কোনো কোনো যাত্রীকে উদ্ধার করে স্ট্রেচারে করে নেওয়া হচ্ছে।

দুই ট্রেনে মোট প্রায় ৪০০ যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই স্পেনের নাগরিক। তাঁদের কেউ মাদ্রিদ থেকে ফিরছিলেন, আবার কেউ মাদ্রিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ট্রেন দুটিতে কতজন পর্যটক ছিলেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

গতকাল রোববার মাদ্রিদের আতোচা স্টেশনে এক সংবাদ সম্মেলনে স্পেনের পরিবহনমন্ত্রী অস্কার পুয়ান্তে সাংবাদিকদের বলেন, দুর্ঘটনার কারণ এখনো জানা যায়নি।

