দয়া করে আপনারা নিজেদের ভূমিকা স্পষ্ট করুন: ইউরোপীয় নেতাদের জেলেনস্কি

দয়া করে আপনারা নিজেদের ভূমিকা স্পষ্ট করুন: ইউরোপীয় নেতাদের জেলেনস্কি
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গতকাল বৃহস্পতিবার ইউরোপের কয়েকজন নেতাকে বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁর দেশের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কী হবে, তা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা এখন খুব জরুরি। কারণ, যুদ্ধ টানা সাড়ে তিন বছর ধরে চলছে।
পোল্যান্ডে ইউরোপীয় নেতাদের একটি ভার্চ্যুয়াল বৈঠকে জেলেনস্কি এ আহ্বান জানান। এতে অংশ নেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট কারোল নাভ্রোৎসকি এবং এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ডেনমার্কের নেতারা। বৈঠকের ঠিক আগে বুধবার রাতে রাশিয়ার এক হামলায় ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অন্তত ২২ জন নিহত হন বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
জেলেনস্কি বলেন, বৈঠকে অংশ নেওয়া নেতারা রাশিয়ার ওপর আরও চাপ তৈরির বিষয়ে অভিন্ন অবস্থানে পৌঁছেছেন। ইউক্রেন–রাশিয়া সংঘাত নিয়ে আসছে কূটনৈতিক আলোচনার আগে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়। প্রসঙ্গত, ইউক্রেনে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু করে রাশিয়া।
ইউক্রেন মনে করে, ক্রেমলিনের নেতা ভ্লাদিমির পুতিন এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী নন।
বৈঠকে জেলেনস্কির করা মন্তব্যগুলো তাঁর প্রেসিডেনশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেন মনে করে, ক্রেমলিনের নেতা ভ্লাদিমির পুতিন এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহী নন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তার একটি দৃঢ় ভিত্তি ইউক্রেনের দরকার। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একমত হয়েছেন এবং এক সপ্তাহ ধরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলছে। একই সঙ্গে পুতিনের ওপর আরও চাপ তৈরি করা প্রয়োজন—এ ব্যাপারেও ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতাদের অভিন্ন মত রয়েছে।
জেলেনস্কির কথায়, ‘যখন আমরা নিরাপত্তার নিশ্চয়তার কথা বলি, তখন দরকার পরিষ্কার জবাব—রাশিয়া আবার আক্রমণ করলে স্থলে, আকাশে আর সাগরে আমাদের প্রতিরক্ষায় কারা এগিয়ে আসবে, কীভাবে অংশ নেবে? দয়া করে আপনারা নিজেদের ভূমিকা স্পষ্ট করুন।’
‘এখন গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেন দেখেন, আমরা ইউরোপীয়রা যুদ্ধ শেষ করতে একসঙ্গে কাজ করছি’, বলেন জেলেনস্কি।
ট্রাম্প চেষ্টা করছেন পুতিন ও জেলেনস্কির মধ্যে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে। তিনি বলেছেন, সংঘাত নিরসনে অগ্রগতি না হলে মস্কোর ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, কিয়েভে রাশিয়ার সাম্প্রতিক হামলায় প্রেসিডেন্ট ‘সন্তুষ্ট নন’।
জেলেনস্কি বরাবরই ট্রাম্পের প্রস্তাবিত বৈঠকের (জেলেনস্কি–পুতিন) পক্ষে ছিলেন এবং ইউরোপীয় নেতাদের যুদ্ধবিরতির আহ্বানও সমর্থন করেছেন, যাতে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরু করা যায়।
আজ শুক্রবার নিউইয়র্কে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউক্রেনের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বৈঠক করার কথা রয়েছে।