‘ইউরোপ ভুল পথে এগোচ্ছে’: এক্সকে জরিমানা করায় ক্ষেপলেন ট্রাম্প

‘ইউরোপ ভুল পথে এগোচ্ছে’: এক্সকে জরিমানা করায় ক্ষেপলেন ট্রাম্প
ইলন মাক্সের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সকে (সাবেক টুইটার) জরিমানা করায় সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইইউর প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রকদের এই পদক্ষেপকে ‘জঘন্য’ বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।
অনলাইন কনটেন্টের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করার দায়ে ইইউর প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রকেরা গত শুক্রবার এক্সকে ১৪ কোটি ডলার জরিমানা করে।
এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ইউরোপ ‘কিছুটা ভুল পথে এগোচ্ছে। এটি খুব খারাপ, সেখানকার জনগণের জন্য খুবই খারাপ। আমরা চাই না ইউরোপ এতটা বদলে যাক।’ সোমবার রাতের মধ্যেই তিনি এই জরিমানার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দেখতে চান বলেও জানিয়েছেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি বুঝতে পারছি না, তারা এটা কীভাবে করল। ইউরোপকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।’ এ বিষয়ে সাহায্যের জন্য ইলন মাস্ক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলেও উল্লেখ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।