টানা ৪২ ঘণ্টা গান গাইলেন স্যান্ডউইচ বিক্রেতা
কোনো আরাম–বিরাম ছাড়াই টানা ৪২ ঘণ্টা গান গেয়েছেন। ক্লান্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে একসময় দৃষ্টিভ্রম হতে শুরু করেছিল। তবু সুর থামাননি ইংল্যান্ডের গ্লুচেস্টারশায়ারের স্যান্ডউইচ বিক্রেতা ডেভ পারচেজ। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের পাতায় নাম লেখাতে এভাবে টানা প্রায় দুদিন গান গেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন ৬৩ বছর বয়সী এই ব্যক্তি।
ডেভ পারচেজ গ্লুচেস্টার শহরে ‘অন টোস্ট’ নামের একটি স্যান্ডউইচ দোকানের মালিক। তিনি স্থানীয়ভাবে ‘মিস্টার টোস্টি’ নামে পরিচিত। গত বুধবার মধ্যরাতে বিশ্ব রেকর্ড গড়তে নিজ দোকানেই বড়দিন উপলক্ষে গান গাওয়া শুরু করেন, যা চলে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত।
ডেভ এ রেকর্ডের জন্য বড়দিনের ৩৮টি জনপ্রিয় গান বেছে নিয়েছিলেন। ‘জিঙ্গেল বেলস’ থেকে শুরু করে মারায়া কেরি কিংবা হোয়ামের কালজয়ী সব গান ঘুরেফিরে বারবার গাওয়ার ফলে ৪২ ঘণ্টা শেষে তাঁর গাওয়া মোট গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮৪; অর্থাৎ তিনি প্রতিটি গান গড়ে ১৮ বার করে গেয়েছেন।
নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানাতে গিয়ে ডেভ বলেন, ‘শুক্রবার ভোরে একটা সময় মনে হচ্ছিল, আমি আর পারব না। ঘুমের অভাবে উল্টাপাল্টা দেখছিলাম। এমনকি গান গাইতে গাইতে ঘুমিয়েও পড়ছিলাম। কিন্তু যখনই লোকজন আসতে শুরু করল, মানুষের উৎসাহ দেখে আমার ভেতরের ক্লান্তি উধাও হয়ে গেল।’
তবে এ প্রচেষ্টায় ডেভ একা ছিলেন না। তাঁর প্রতি সংহতি জানাতে যোগ দিয়েছিল স্থানীয় একটি গানের দল। সঙ্গে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্তদের নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ দল। স্থানীয় মানুষেরাও নানা সাজে এসে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেন।
ডেভ তাঁর ৪২ ঘণ্টা গান গাওয়ার ভিডিও ফুটেজ ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছেন। এখন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় আছেন।
এর আগে দীর্ঘ সময় ধরে বড়দিনের গান গাওয়ার রেকর্ড ছিল নাইজেরিয়ার ইওয়াওলুওয়া ওলাতুনজি নামের এক ব্যক্তির। ২০২৪ সালে টানা ৪০ ঘণ্টা গান গেয়ে তিনি ওই রেকর্ড গড়েছিলেন।