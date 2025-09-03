ইউরোপ

প্রিন্সেস ডায়ানা কীভাবে তাঁর দিন শুরু করতেন

এনডিটিভি
প্রিন্সেস ডায়ানাফাইল ছবি: রয়টার্স

স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে এখন ওটস বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তারকা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসচেতন সাধারণ মানুষ—সুস্থ থাকতে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিনের খাবারের তালিকায় ওটস থাকবেই। বিশেষ করে ইন্টারনেটের এই যুগে স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে ওটসের জনপ্রিয়তা আর গ্রহণযোগ্যতা তুঙ্গে।

কিন্তু জানেন কি, আজ থেকে তিন দশকেরও বেশি সময় আগে এই ওটস খেয়ে দিন শুরু করতেন যুক্তরাজ্যের প্রয়াত প্রিন্সেস ডায়ানা। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সাবেক শেফ ড্যারেন ম্যাকগ্রান্ডি সম্প্রতি প্রিন্সেস ডায়ানার খাবারদাবার নিয়ে মুখ খুলেছেন। ম্যাকগ্রান্ডি প্রয়াত ব্রিটিশ রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রিন্সেস ডায়ানার জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন।

স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে ওটস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনপ্রিয়তা পাওয়ার অনেক আগে থেকেই প্রিন্সেস ডায়ানা সকালে ওটসভিত্তিক স্বাস্থ্যকর নাশতা খেতেন।

ম্যাকগ্রান্ডি বলেন, ‘৩০ বছরের বেশি সময় আগে সেই ১৯৯৩ সাল থেকে প্রিন্সেস ডায়ানা সকালের নাশতায় রাতভর ভিজিয়ে রাখা ওটস খেতেন।’

২০১২ সালের পর থেকে ট্রেন্ড হিসেবে ওটস খাওয়া জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বলে উল্লেখ করেন ম্যাকগ্রান্ডি। তারপর থেকে রাতভর ভিজিয়ে রাখা ওটসের নানা রেসিপি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

শেফ ড্যারেন ম্যাকগ্রান্ডি বলেন, প্রিন্সেস ডায়ানা প্রায় প্রতিদিনই একটি বিশেষ ধরনের ওটসমাখা খেতেন। তাঁর পছন্দের নাশতার এই পদটি একটি সুইস প্রাতরাশ রেসিপি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নেওয়া ছিল। সুইজারল্যান্ডে জনপ্রিয় এই প্রাতরাশ ডিশের নাম ‘বির্চার মিউসলি’। সুইজারল্যান্ডের একটি হেলথ ক্লিনিকে থাকার সময় ডায়ানা প্রথম এই খাবারটি খান।

আরও পড়ুন

মৃত্যুর আগেই দুর্ঘটনার কথা আঁচ করে চিঠি লিখেছিলেন ডায়ানা, কী ছিল সেই চিঠিতে  

সেখানে থাকত: এক কাপ প্রক্রিয়াজাত ওটস, এক কাপ তাজা কমলার রস, এক কাপ টক দই, এ টেবিল চামচ মধু, এক চিমটি দারুচিনিগুঁড়া, অর্ধেক কাপ কুচানো আপেল, একটি লেবুর রস, এক কাপ তাজা ব্লুবেরি এবং অর্ধেক কাপ ভাজা আখরোট।

ডায়ানার জন্য কীভাবে খাবারটি তৈরি করতেন এবং তাতে কী কী থাকত, তা–ও জানিয়েছেন শেফ ম্যাকগ্রান্ডি।

সেখানে থাকত—এক কাপ প্রক্রিয়াজাত ওটস, এক কাপ তাজা কমলার রস, এক কাপ টক দই, এক টেবিল চামচ মধু, এক চিমটি দারুচিনিগুঁড়া, অর্ধেক কাপ কুচানো আপেল, একটি লেবুর রস, এক কাপ তাজা ব্লুবেরি এবং অর্ধেক কাপ ভাজা আখরোট।

আরও পড়ুন

প্রিন্সেস ডায়ানার ফ্যাশন

ওটসগুলো রাতে একটি পাত্রে কমলার রসে ভিজিয়ে প্লাস্টিকের র‌্যাপ দিয়ে পাত্রের মুখ মুড়িয়ে রাতভর ফ্রিজে রাখা হতো। পরদিন সকালে ভেজানো ওটসগুলো অন্য পাত্রে তুলে একে একে মেশানো হতো টক দই, মধু ও লেবুর রস। তারপর দেওয়া হতো কুচানো আপেল।

সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে ওটস মেশানো খাবারের ওপর ভিজিয়ে দেওয়া হতো অর্ধেক করে কাটা ব্লুবেরি ও ভাজা বাদাম।

১৯৯৭ সালের ৩১ আগস্ট ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান প্রিন্সেস ডায়ানা।

আরও পড়ুন

প্রিন্সেস ডায়ানার টাইম ক্যাপসুল খুঁজে পাওয়া গেল ৩০ বছর পর, কী ছিল ভেতরে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইউরোপ থেকে আরও পড়ুন