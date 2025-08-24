ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে রাশিয়ায় বড় ড্রোন হামলা, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন

ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবসে রাশিয়ায় বড় ড্রোন হামলা, পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন
ইউক্রেনের স্বাধীনতা দিবস ছিল আজ রোববার। এদিন রাশিয়ায় বড় পরিসরে ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন বাহিনী। এসব হামলায় রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে আগুন ধরে যায়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার সফলতা নিয়ে আশা যখন ক্রমেই কমছে, তখন এ হামলার ঘটনা ঘটল।
১৯৯১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর ২৪ আগস্ট স্বাধীনতা পায় ইউক্রেন। এ উপলক্ষে আজ কিয়েভ সফর করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। স্বাধীনতা দিবসের বার্তা পাঠানোয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং, যুক্তরাজ্যের রাজা তৃতীয় চার্লস ও পোপ চতুর্দশ লিওর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে সাড়ে তিন বছর ধরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ বন্ধে ১৫ আগস্ট আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন ট্রাম্প। পরে ১৮ আগস্ট জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের ঘোষণা অনুযায়ী, এরপর পুতিন–জেলেনস্কি বৈঠকের কথা ছিল। তবে ক্রেমলিন এমন কোনো বৈঠকের কথা নাকচ করে দিয়েছে।
শান্তিপ্রক্রিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন ধোঁয়াশার মধ্যে গত শনিবার ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে দনবাসে আরও দুই গ্রাম দখলের দাবি করে রুশ বাহিনী। এরপরই আজ রাশিয়ায় ড্রোন হামলা চালানো হলো। পশ্চিম রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলের একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ওপর এমন একটি ড্রোন প্রতিহত করার দাবি করেছে মস্কো। তবে সেটি ভূপাতিত হওয়ার পর কেন্দ্রটিতে আগুন ধরে যায়।
পরমাণু কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, ড্রোনের ধ্বংসাবশেষ থেকে লাগা আগুন পরে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বৃদ্ধি পেতেও দেখা যায়নি। তবে পরমাণু স্থাপনার আশপাশে হামলার বিপদ নিয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই বারবার সতর্ক করে আসছে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)।
যুদ্ধের সম্মুখসারি থেকে দূরে বেশ কয়েকটি এলাকায়ও আজ ইউক্রেনের ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রুশ কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ শহর রয়েছে। এ ছাড়া ফিনল্যান্ড উপসাগরে উস্ত-লুগা বন্দরের আকাশে ১০টি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছেন স্থানীয় গভর্নর আলেসান্দ্র দ্রোজদেঙ্কো। এ সময় রাশিয়ার শক্তি সংস্থা নোভাতেকের একটি জ্বালানি স্থাপনায় আগুন ধরে যায়।
এদিকে বুধবার রাতে ইউক্রেন লক্ষ্য করে রাশিয়া একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ইরানের তৈরি ৭২টি শাহেদ ড্রোন ছুড়েছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ। তাদের ভাষ্যমতে, এর ৪৮টিই ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রতিহত করেছে। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে নিপ্রোপেত্রোভস্কের গভর্নর জানিয়েছেন, রাশিয়ার একটি ড্রোনের হামলায় সেখানে ৪৭ বছর বয়সী এক নারী নিহত হয়েছেন।
রাশিয়ায় ইউক্রেনের হামলা নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, ‘শান্তির জন্য ইউক্রেনের আহ্বান যখন প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন তারা এভাবেই জবাব দেয়। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ একমত যে ইউক্রেন হয়তো এখনো পুরোপুরি বিজয় পায়নি, তবে দেশটি অবশ্যই পরাজিত হয়নি। ইউক্রেন নিজেদের স্বাধীনতার রক্ষা করেছে। ইউক্রেন হলো যোদ্ধা।’
‘আলোচনায় বাধা দেওয়ার চেষ্টায় পশ্চিম’
ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে শান্তি আলোচনায় পশ্চিমারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। আজ রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল রোসিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘তারা (পশ্চিম) আলোচনা বন্ধের জন্য একটি অজুহাত খুঁজছে।’
সাক্ষাৎকারে জেলেনস্কিকে নিয়েও কড়া কথা বলেন লাভরভ। তাঁর ভাষ্যমতে, পুতিনের সঙ্গে যেকোনো উপায়ে দ্রুত একটি বৈঠকের জন্য একগুঁয়েমি করছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। নানা শর্তও দিচ্ছেন তিনি। আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের ফল ভালো ছিল উল্লেখ করে লাভরভ বলেন, দুই প্রেসিডেন্টের যুদ্ধ বন্ধের তৎপরতাকে ব্যাহত করার অপচেষ্টা করছে ইউক্রেন কর্তৃপক্ষ। রাশিয়া আশা করে, এই অপচেষ্টা প্রতিহত করা হবে।