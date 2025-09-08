অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত না নিলে সেসব দেশের ভিসা কমিয়ে দেবে যুক্তরাজ্য

অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত না নিলে সেসব দেশের ভিসা কমিয়ে দেবে যুক্তরাজ্য
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত না নিলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ভিসা কমানো হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রসহ মিত্রদেশগুলোর সঙ্গে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনার পর আজ সোমবার এ ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য।
যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও নিউজিল্যান্ডের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ দেশের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের কয়েক দশক ধরে থাকা গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় অংশীদারত্বকে সম্মিলিতভাবে ফাইভ আইস বলা হয়।
যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন, ‘যারা আমাদের সীমান্ত নিরাপত্তা দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এই ঘোষণাটি তাদের যে কারও জন্য স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। আপনার যদি যুক্তরাজ্যে থাকার বৈধ কাগজপত্র না থাকে, তাহলে আমরা আপনাকে বহিষ্কার করব। আর যেসব দেশ তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমরা ব্যবস্থা নেব।’
ট্রাম্প প্রশাসনের অবৈধ অভিবাসনবিরোধী পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান মুখ মার্কিন হোমল্যান্ড সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম সাংবাদিকদের বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় আমাদের সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন।’
গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ায় নির্মাণাধীন হুন্দাই গাড়ির কারখানা থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার শতাধিক কর্মীকে আটকের বিষয়টি সমর্থন করেছেন ক্রিস্টি নোম। তিনি বলেন, প্রশাসন আইন মেনে চলছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর পদক্ষেপগুলো অন্যান্য দেশকে একইভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা দিতে পারে।
শাবানা মাহমুদ বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠাতে তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন, ‘এর দ্বারা এমন দেশগুলোর কথা বলা হচ্ছে, যারা তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করছে। আর ভিসা কমানো যদি সেই উদ্দেশ্য পূরণের একটি উপায় হয়, তাহলে যা করার প্রয়োজন আমি তা করব।’