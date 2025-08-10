যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ গ্রুপের পক্ষে বিক্ষোভকালে গ্রেপ্তার ৩৬৫
লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারে পার্লামেন্ট স্কয়ারে এক বিক্ষোভ থেকে শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অন্তত ৩৬৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মেট্রোপলিটন পুলিশ। যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনিদের অধিকার নিয়ে কাজ করে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’ নামের একটি গ্রুপকে নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। ডিফেন্ড আওয়ার জুরিস নামের একটি ক্যাম্পেইন গ্রুপ এ বিক্ষোভের আয়োজন করে বলে বিবিসির খবরে বলা হয়।
রয়টার্সের খবরে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পুলিশ জানিয়েছে, পার্লামেন্ট স্কয়ারে জড়ো হয়ে বিক্ষোভকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ‘প্যালেস্টাইন অ্যাকশন’-এর পক্ষে সমর্থন জানানোয় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
বিবিসি জানায়, বিক্ষোভের শুরুতে পার্লামেন্ট স্কয়ারে ৫০০ থেকে ৬০০ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক দর্শক, সাংবাদিক ছিলেন। আবার এমনও অনেকে ছিলেন, যাঁদের হাতে প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থনে কোনো প্ল্যাকার্ড ছিল না। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে নিষিদ্ধ সংগঠনকে সমর্থন করার অভিযোগে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ৩৬৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পাঁচজনসহ সাতজন আটক হয়েছে। তবে পুলিশ সদস্যরা গুরুতর আহত হননি।
রয়টার্সে ঘটনাস্থলে একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের কেউ কেউ ফিলিস্তিনি পতাকার মতো সাদা-কালো স্কার্ফ পরেছেন। তাঁদের ‘আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিত’ এবং ‘গাজা থেকে হাত গুটাও’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে শোনা গেছে। পাশাপাশি ‘আমি গণহত্যার বিরোধী, প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সমর্থক’-এর মতো বিভিন্ন স্লোগান-সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতেও দেখা গেছে।
ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাজ্যের সমর্থনের প্রতিবাদে প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের কিছু সদস্য যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একটি ঘাঁটিতে অনুপ্রবেশ করে কিছু উড়োজাহাজের ক্ষয়ক্ষতি করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত জুলাই মাসে যুক্তরাজ্যের আইনপ্রণেতারা গ্রুপটিকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় নিষিদ্ধ করেন। নিষিদ্ধ হওয়া ওই গ্রুপের সদস্য হওয়া যুক্তরাজ্যে এখন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, যার সাজা হিসেবে সর্বোচ্চ ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।
প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের সহপ্রতিষ্ঠাতা হুদা আম্মোরি গত সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ আনার অনুমতি পেয়েছেন।