দাভোস সম্মেলনে কেন সানগ্লাস পরে বক্তব্য দিলেন মাখোঁ

দাভোসে সম্মেলনকক্ষের ভেতর এভাবেই সানগ্লাস পরে ছিলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ছবি: রয়টার্স

সুইজারল্যান্ডের দাভোসে গতকাল মঙ্গলবার ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার সময় ইউরোপের আটটি দেশের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কড়া সমালোচনা করে সবার নজর কাড়েন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ।

গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় ওই আট দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুল্ক কার্যকর হবে।

তবে এদিন আরও একটি কারণে সবার নজর ছিল মাখোঁর দিকে। এদিন বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাখোঁর চোখে ছিল উজ্জ্বল নীল রঙের সানগ্লাস।

ঘরের ভেতরে বক্তব্য দেওয়ার সময় কেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সানগ্লাস পরে আছেন, এর কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেননি।

তবে ফরাসি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, চিকিৎসা চলার কারণে মাখোঁকে এটা করতে হয়েছে।

গত সপ্তাহে মাখোঁ দক্ষিণ ফ্রান্সে একটি সামরিক অনুষ্ঠানে লাল চোখ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে মাখোঁ একই ধরনের সানগ্লাস পরেছিলেন।

ওই অনুষ্ঠানে সেনাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিজের অবস্থাকে তেমন পাত্তা না দিয়ে বলেছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। এটা একেবারেই তুচ্ছ বিষয়। বরং তিনি বলেন, ‘আমার চোখের অসুন্দর প্রদর্শনের জন্য দয়া করে ক্ষমা করবেন।’

নিজের অবস্থা নিয়ে খানিকটা মজার ছলে মাখোঁ আরও বলেন, তাঁর চোখ বাঘের চোখের মতো হয়ে গেছে।

ফরাসি সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, মাখোঁর চোখে ‘সাব-কনজাংটিভাল হেমোরেজ’ দেখা দিয়েছে, যা চোখের রক্তনালির ক্ষতি বা ফেটে যাওয়াকে বোঝায়।

এটি ক্ষতিকর নয়, ব্যথাহীন এবং দৃষ্টিশক্তিতে কোনো প্রভাব ফেলে না। সাধারণত এতে চোখের স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয় না এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কখনো কখনো জোরে হাঁচি বা কাশি দিলে অথবা চোখ জোরে ঘষাঘষি করলে এমনটা হতে পারে। যাঁরা ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের এমন অবস্থায় পড়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

এমন অবস্থায় চোখের সুরক্ষার জন্য লোকে চাশমা পরে, বিষয়টা এমন নয়; বরং সাধারণত অন্য ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ এড়াতে কেউ কেউ চশমায় চোখ আড়াল করেন।

ফরাসি সম্প্রচারমাধ্যম আরটিএলকে চিকিৎসক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষক জিমি মোহামেদ বলেন, মাখোঁ একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। তাই নান্দনিক কারণে তিনি এ স্টাইল বেছে নিয়েছেন।

জিমি মোহামেদ আরও বলেন, ‘কেউ কেউ মনে করতে পারেন, মাখোঁ অসুস্থ এবং ছবিতে অসুস্থতা এড়াতে তিনি সানগ্লাস পরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চশমা তাঁর ইমেজকে রক্ষা করে, কিন্তু তাঁর চোখকে নয়।’

মাখোঁর চশমা পরা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জোর আলোচনা চলছে। অনেকে বলেছেন, তিনি ‘শো–অফ’ করেছেন।

অন্যরা মজা করে বলেছেন, মাখোঁ একজন ‘সাইবর্গ’ বা ‘টপ গান’ সিনেমায় হলিউড অভিনেতা টম ক্রুজের অনুকরণ করেছেন।

সানগ্লাস পরিহিত অবস্থায় দেওয়া মাখোঁর বক্তব্যটি বেশ কড়া বার্তা ছিল।

মাখোঁ কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা দিয়ে বলেছেন, নিয়ম ছাড়া একটি বিশ্ব, যেখানে আন্তর্জাতিক আইন পায়ের নিচে পিষ্ট হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা আবার জাগ্রত হচ্ছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, যখন শুল্ককে ভূখণ্ডের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন বিষয়টি আরও বেশি গুরুতর হয়ে যায়।

ফ্রান্স গাজায় ট্রাম্পের ‘বোর্ড অব পিস’–এ যোগ দিতে রাজি হয়নি। এ কারণে ট্রাম্প ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

