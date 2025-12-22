ইউরোপ

মস্কোয় গাড়িতে বিস্ফোরণে রুশ জেনারেল নিহত

এএফপি
মস্কো
মস্কোতে গাড়িতে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণস্থলে এক তদন্তকারী কাজ করছেন। ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার মস্কোয় গাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার তাঁর গাড়ির নিচে স্থাপিত একটি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়ে এ ঘটনা ঘটে। আজ এক বিবৃতিতে রাশিয়ার অনুসন্ধান কমিটি এসব কথা বলেছে।

রাশিয়ার অনুসন্ধান কমিটি গুরুতর অপরাধের ঘটনাগুলো তদন্ত করে থাকে। এ কমিটি বলেছে, তারা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফানিল সারভারভের ‘হত্যার’ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। সারভারভ ছিলেন জেনারেল স্টাফের প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান।

ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলার ঘটনার সঙ্গে ইউক্রেনের বিশেষ বাহিনীর যোগসূত্র আছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে মস্কোর অভিযান শুরুর পর থেকে রাশিয়ার সামরিক কর্মকর্তা ও ক্রেমলিনপন্থী ব্যক্তিদের ওপর হওয়া একাধিক হামলার ঘটনায় কিয়েভকে দায়ী করেছে ক্রেমলিন। রাশিয়া ও দেশটির নিয়ন্ত্রণাধীন ইউক্রেনীয় অঞ্চলে এসব হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গত এপ্রিল মাসে মস্কোর কাছে জেনারেল স্টাফের উপপ্রধান জেনারেল ইয়ারোস্লাভ মোস্কালিক একটি গাড়ি বিস্ফোরণে নিহত হন।

২০২৪ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়ার রেডিওলজিক্যাল, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান ইগর কিরিলভ মস্কোতে একটি ইলেকট্রিক স্কুটার বিস্ফোরণে নিহত হন। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা এসবিইউ এই হামলার দায় স্বীকার করে।

রাশিয়ার সামরিক ব্লগার ম্যাক্সিম ফোমিন ২০২৩ সালের এপ্রিলে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ক্যাফেতে ছোট একটি ভাস্কর্যে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হন।

২০২২ সালের আগস্টে উগ্র জাতীয়তাবাদী তাত্ত্বিক আলেক্সান্ডার দুগিনের মেয়ে দারিয়া দুগিনা এক গাড়িবোমা হামলায় নিহত হন।

