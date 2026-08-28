ইউরোপ

নরওয়ের রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ড মারা গেছেন

বিবিসি
রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ডফাইল ছবি: রয়টার্স

নরওয়ের রাজা পঞ্চম হ্যারাল্ড আজ শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অসলোর জাতীয় হাসপাতালে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। গত সপ্তাহে একটি বিরল রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

অসলোর রাজপ্রাসাদ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, আজ স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টার দিকে রাজা হ্যারাল্ড শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রাসাদের রাজকীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়েছে। মৃত্যুর আগের ২৪ ঘণ্টায় রাজপরিবারের সদস্যরা তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। এ সময় সাধারণ মানুষ প্রাসাদের সামনে ফুল রেখে রাজার আরোগ্য কামনা করেন।

পঞ্চম হ্যারাল্ডের মৃত্যুর পর নরওয়ের নতুন রাজা হয়েছেন তাঁর ৫৩ বছর বয়সী ছেলে হাকন। আজ তিনি সরকারের সঙ্গে এক বিশেষ রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলে বসবেন।

১৯৩৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি অসলোর কাছে স্কাউগুম রাজকীয় এস্টেটে জন্ম নেন হ্যারাল্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানি নরওয়ে আক্রমণ করলে তিনি মা ও পরিবারের সঙ্গে প্রথমে সুইডেন এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন।

যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে পড়াশোনা ও সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেন। ১৯৫৭ সালে যুবরাজ হন তিনি। বাবা রাজা পঞ্চম ওলাভের মৃত্যুর পর ১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি সিংহাসনে আরোহণ করেন হ্যারাল্ড।

১৪ শতকের পর পঞ্চম হ্যারাল্ডই ছিলেন নরওয়ের মাটিতে জন্ম নেওয়া দেশটির প্রথম রাজা। দীর্ঘ ৩৫ বছর সিংহাসনে থাকা হ্যারাল্ড নরওয়েতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সংস্কারবাদী শাসক হিসেবে পরিচিত।

রাজপরিবারের চিরাচরিত ঐতিহ্য ভেঙে একজন সাধারণ পরিবারের নারীকে বিয়ে করে এবং দেশের কঠিন মুহূর্তগুলোয় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে রাজা হ্যারাল্ড রাজতন্ত্রকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। রাজপরিবারের পর্যবেক্ষকেরা তাঁকে বিনয়ী ও সম্মানিত শাসক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

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