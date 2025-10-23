ইউরোপ

ল্যুভর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কেন চোরের দলকে শনাক্ত করতে পারেনি, জানালেন পরিচালক

বিবিসি
চুরির পর ঘটনাস্থলের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, জাদুঘর ভবনের সামনের দিকে একটি মই দাঁড় করানো আছেছবি: এএফপি

প্যারিসের ল্যুভর জাদুঘর কর্তৃপক্ষ€৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার মূল্যের ফরাসি রাজকীয় গয়না চুরি হওয়ার আগে চোরদের দলকে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কথাটা বললেন ল্যুভর মিউজিয়ামের পরিচালক।

গত রোববার জাদুঘরে চুরির পর এই প্রথম জনসমক্ষে এসে ল্যুভর মিউজিয়ামের পরিচালক লরেন্স দে কার্স ফরাসি সিনেটরদের বলেন, ল্যুভর জাদুঘরের চারপাশে সিসিটিভি ব্যবস্থা দুর্বল ও ‘পুরোনো’।

বাইরের যে প্রাচীর বেয়ে চোরের দল জাদুঘরে ঢুকেছিল, সেই প্রাচীরটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কেবল একটি ক্যামেরা ছিল। সেটিও প্রথম তলার সেই বারান্দা থেকে দূরে ঘোরানো ছিল।

পরিচালক বলেন, ‘আমরা এই গয়নাগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছি। নিষ্ঠুর অপরাধীদের হাত থেকে কেউ নিরাপদ নন, এমনকি ল্যুভরও নয়।’

ফরাসি মন্ত্রীরা সংবাদ সম্মেলন ও সাক্ষাৎকার দিয়ে নিরাপত্তার ত্রুটি অস্বীকার করলেও দে কার্স সেই দাবিকে অগ্রাহ্য করে স্বীকার করেছেন, ল্যুভর ‘পরাজিত’ হয়েছে।

জাদুঘরের পরিচালকের কথা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দর্শনার্থী আসা এই জাদুঘরের নিরাপত্তার ঘাটতি ও কতটা খারাপ ছিল—তার এক অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেছে।

দে কার্স বলেন, ল্যুভরের বাইরের সিসিটিভি ব্যবস্থা ‘মোটেই সন্তোষজনক ছিল না’। জাদুঘরের অভ্যন্তরে কিছু এলাকা এতটাই পুরোনো যে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে সেগুলোকে খাপ খাইয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

গত বছর ৮৭ লাখসহ প্রতি বছর জাদুঘরে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী আসা সত্ত্বেও নিরাপত্তায় বিনিয়োগের গতি ছিল ধীর। জাদুঘরের পরিচালক বড় বড় প্রতিষ্ঠানের বাজেটসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর জোর দেন।

২০২১ সালে ল্যুভরের পরিচালক হিসেবে যোগ দেওয়া দে কার্স বলেন, তিনি সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা দ্বিগুণ করতে চান।

দে কার্স বলেন, তিনি যখন কাজে যোগ দেন, তখনই তাকে ল্যুভরের সরঞ্জামাদি কতটা ‘বাতিল’ অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল। বিপরীতে তিনি আগে যেখানে কাজ করতেন, সেই মুসে দ’অরসে-এর সরঞ্জাম ছিল বেশ আধুনিক।

গতকাল বুধবারের শুনানিতে তিনি যেসব সিনেটরের মুখোমুখি হন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ল্যুভরের নিরাপত্তাঘাটতি নিয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁরা প্রশ্ন করেন, কেন নদীর দিকে থাকা বাইরের দেয়ালে মাত্র একটি ক্যামেরা ছিল। কেন সেটি ভুল দিকে ঘোরানো ছিল।

এই একটি মাত্র ব্যর্থতার কারণে চোরের দলকে বহনকারী ট্রাক, তাদের যান্ত্রিক মই অ্যাপোলোর গ্যালারির নিচে পৌঁছানোর সময় একেবারেই নজরে আসেনি। গ্যালারির প্রথম তলায় পৌঁছাতে ওই মই ব্যবহার করেছিল চোরের দল।

দে কার্স সিনেটরদের বলেন, ‘ল্যুভরের একটি দুর্বলতা রয়েছে এবং আমি এটি সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করি।’

পরিচালক দে কার্স নিরাপত্তাকর্মীদের প্রশংসা করেন। তাঁরা চোরের দল বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ভবনটি খালি করতে কাজ করেছিলেন। তবে তিনি স্বীকার করেন, ‘আমরা চোরের দলের আগমন যথেষ্ট তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে পারিনি। আমাদের পরিধি সুরক্ষার দুর্বলতা সবার জানা।’

ল্যুভর জাদুঘর গতকাল বুধবার আবার খোলা হয়েছে। অবশ্য ওই গ্যালারিটি বন্ধ ছিল।

ল্যুভর লেওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনালিসাসহ অমূল্য শিল্পকর্মের আবাসস্থল।

এখনো চার সদস্যের চোরের দলের খোঁজে তল্লাশি চলছে। গত রোববার সকালে ১০ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত জাদুঘরে চুরির কাজটি সেরে ফেলে। তারা হীরা, পান্না নেকলেসসহ আটটি মূল্যবান গয়না নিয়ে পালিয়ে যায়, যা সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁর স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন।

ফ্রান্স কি অমূল্য গয়না উদ্ধার করতে পারবে, নাকি দেরি হয়ে গেছে

শুনানিতে দে কার্স জাদুঘরের যেসব সমস্যার কথা তুলে ধরেন, তার মধ্যে গত এক দশকে নজরদারি এবং নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যা হ্রাস এবং পুরোনো পরিকাঠামোর বিষয়টি ছিল।

পরিচালক আশা করছেন, ২০২৬ সালের শুরুতে নিরাপত্তাব্যবস্থার উন্নতির কাজ শুরু হবে।

তবে, একসময়ের রাজকীয় প্রাসাদটির পুরোনো পরিকাঠামোর কারণে কাজটি চ্যালেঞ্জিং হবে।

দে কার্স বলেন, চুরির পর তিনি সংস্কৃতিমন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তিনি সিনেটরদের বলেন, তিনি কিছুদিন ধরে ল্যুভরের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিলেন।

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী লরাঁ নুনেজ গতকাল বুধবার ফ্রান্সের ইউরোপ ১ রেডিওকে বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন চোরের দল ধরা পড়বে।

প্রসিকিউটররা বলছেন, তাঁদের অনুমা, চোরের দল একটি বড় অপরাধ চক্রের আদেশে কাজটি করেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ইউরোপ থেকে আরও পড়ুন