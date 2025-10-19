প্যারিসে ল্যুভর জাদুঘরে চুরি
ফ্রান্সের বিখ্যাত ল্যুভর জাদুঘরে দিনে–দুপুরে চুরি হয়েছে।
বলা হচ্ছে, একদল চোর জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকে এবং ৯টি মূল্যবান অলংকার নিয়ে একটি স্কুটারে করে পালিয়ে যায়।
ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাচিদা দাতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বিবিসির প্যারিস প্রতিনিধি হিউ শফিল্ড বলেন, স্থানীয় সময় আজ রোববার সকালে ল্যুভর জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণ পর মুখোশ পরা তিন ব্যক্তি জানালা ভেঙে জাদুঘরের ভেতরে ঢোকে।
এ ঘটনার পর রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত এই জাদুঘর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
বিশ্বে পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানগুলোর একটি ল্যুভর জাদুঘর। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির ‘মোনালিসা’ চিত্রকর্মটি এই জাদুঘরেই রয়েছে।