তুষারঝড় ‘এল্লি’তে অচল জার্মানি
আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আসা একটি শক্তিশালী নিম্নচাপ তুষারঝড়রূপে জার্মানিতে হানা দিয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার দিনভর তুষারঝড়ে উত্তর ও মধ্য জার্মানি কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। দেশটির অন্য অংশেও তুষারঝড়, বৃষ্টি ও পিচ্ছিল বরফে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তুষারঝড় ‘এল্লি’ জার্মানিকে তুষারের চাদরে ঢেকে দিয়েছে।
অবিরাম তুষারপাতের কারণে জার্মানির অনেক অঞ্চলে বিপজ্জনক শীতকালীন আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। সড়কে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে তুষারঝড়ের প্রভাব বেশি পড়েছে।
বার্লিনে ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে গৃহহীনদের জন্য স্বল্প সময়ের নোটিশে শতাধিক অতিরিক্ত বিছানার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বার্লিনের সমাজসেবা বিভাগের তথ্য অনুসারে, সপ্তাহান্তে এক হাজারের বেশি বিছানার প্রয়োজন হয়েছে।
নর্থ জার্মান টেলিভিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির একদম উওরে অবস্থিত ফ্লেন্সবুর্গে জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, মধ্যরাতের দিকে জলোচ্ছ্বাস সর্বোচ্চ স্তর পৌঁছাতে পারে। এই বন্দরটিতে পানির স্তর কয়েক ঘণ্টায় প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত বেড়েছে। পানি সরিয়ে নিতে পাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। শুক্রবার দুপুরে সতর্কতা হিসেবে বালুর বস্তা ফেলেছে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা।
জার্মানির একদম উত্তরে অবস্থিত শ্লেসভিগ হোলস্টাইন রাজ্যেও বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। নর্থ জার্মান টেলিভিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাজ্যটির শ্লাই নদীর পানি ইতিমধ্যেই উপচে পড়েছে। শনিবার ভোরের দিকে পানি সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে একটি ক্রীড়া কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার স্থগিত থাকা উত্তর জার্মানির দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা শনিবার সকাল থেকে ধাপে ধাপে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করেছে জার্মান রেলওয়ে।
সংস্থাটি জানিয়েছে, শনিবারও দেশজুড়ে ট্রেন বাতিল ও বিলম্বের আশঙ্কা থাকবে। তুষারঝড় ও রেললাইনে তুষারের ঢিবি রেল চলাচলে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করেছে।
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শনিবার অনুষ্ঠেয় জার্মানির ফুটবল বুন্দেসলিগার একটি ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে।
তুষারঝড়ের কবলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ও সড়কপথে সমস্যার কারণে বিখ্যাত গাড়ি কোম্পানি ফক্সভাগেনের উৎপাদনেও প্রভাব ফেলেছে। তুষারে ঢাকা রাস্তায় সরবরাহকারীদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত যন্ত্রাংশ না পৌঁছানোয় ফল্ফসবুর্গ শহরের মূল কারখানায় সন্ধ্যার পালা বাতিল করা হয়েছে।
জার্মান আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উত্তর ও পূর্ব জার্মানিতে ভারী তুষারপাত অব্যাহত থাকতে পারে। শুক্রবার রাতেও উত্তর উপকূল থেকে দেশের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তুষারপাত অব্যাহত থাকবে। ‘এল্লি’র প্রভাব সপ্তাহান্তে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে। শনিবার তুষারপাতের কেন্দ্র উত্তর থেকে সরে দক্ষিণ জার্মানিতে পৌঁছাবে।
আবহাওয়া দপ্তর আরও জানিয়েছে, রোববার ‘ছবির মতো এক শীতের দিন’ থাকবে। অর্থাৎ মাঝেমধ্যে রোদ, চারদিকে তুষার, তবে কনকনে ঠান্ডা থাকবে। নতুন সপ্তাহের শুরুতে পশ্চিম দিক থেকে জমাট বৃষ্টির আভাস নতুন বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপর ধীরে ধীরে আবহাওয়া উষ্ণ হতে পারে, তবে তা এখনো নিশ্চিত নয়।