৩০ সেকেন্ডে ভাঙলেন ৬৫ শসা

নিজের নাম লেখা কাগজ হাতে ডেভিড রাশছবি: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস

মানুষ কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করেই না বিশ্ব রেকর্ড গড়ে। কেউ লাফিয়ে, কেউ খেয়ে, আবার কেউ ঘুমিয়ে। ডেভিড রাশকে অবশ্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের রাজা বলা যায়। তিনি তিন শতাধিক বিশ্ব রেকর্ডের মালিক, তাঁর চেয়ে বেশি আর কারও নেই।

এই ডেভিড রাশ এবার ৩০ সেকেন্ডে ৬৫টি শসা ভেঙে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। এর আগে ৩০ সেকেন্ডে ৫০টি শসা ভাঙার রেকর্ড ছিল।

ডেভিড রাশ গত বছর স্পেন ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি জনপ্রিয় টেলিভিশন অনুষ্ঠান এল ওর্মিগুয়েররোতে অংশ নেন। স্পেনের মালাগায় তিনি ক্যামেরার সামনে নতুন এই রেকর্ড গড়েন।

নতুন রেকর্ড গড়ার পর ডেভিড রাশ বলেন, তিনি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (এসটিইএম) শিক্ষার প্রচারের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এবং নতুন রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি যত রেকর্ড গড়েছেন, সবই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং সারা জীবন তিনি এসটিইএম শিক্ষার গুরুত্ব প্রচার করতে নতুন নতুন রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করেন এবং এ চেষ্টা করে যাবেন।

রাশ আরও বলেন, ‘আমি শিক্ষার্থীদের এবং যাঁরা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তাঁদের দেখাতে চাই, এসটিইএম শিক্ষাও হতে পারে উত্তেজনাপূর্ণ, হাতে-কলমে এবং কখনো কখনো একটু উন্মাদের মতো। হোক সেটা রোবট তৈরি করা, সেন্সর ডিজাইন করা কিংবা হ্যাঁ, এটা হতে পারে বিশ্ব রেকর্ডের গতিতে শসা ভাঙা। এসবই সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের সঙ্গে যুক্ত।’

ডেভিড রাশ একজন লেখক, বক্তা এবং প্রযুক্তিশিল্পের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি এমআইটি থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেছেন। তাঁর এমবিএ ডিগ্রি আছে। তিনি কেটিভিবির ইনোভেটিভ এডুকেটর এবং এলএ উইকলির শীর্ষ ১০ বক্তার একজন। তিনি আইডাহোর বিজনেস রিভিউর অ্যাকমপ্লিশড আন্ডার ৪০ পুরস্কারপ্রাপ্ত। তাঁর বয়স ৩৮ বছর। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ডেভিড রাশ ২০২৪ সালের ১৬ অক্টোবর এই রেকর্ড গড়েছিলেন।

