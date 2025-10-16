ইউরোপ

এক রাতে সাড়ে ৩০০ ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনে হামলা রাশিয়ার

রয়টার্স
কিয়েভ
রাশিয়ার হামলায় জ্বলছে একটি ভবন। বুধবার রাতে ইউক্রেনের চেরনিহিভ অঞ্চলেছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনজুড়ে বিভিন্ন স্থাপনায় তিন শতাধিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। গত বুধবার রাতভর এ হামলা চলানো হয় বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

জেলেনস্কি বলেন, ৩০০টির বেশি ড্রোন ও ৩৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে মধ্য ভিনিতসিয়া ও পোলতাভা অঞ্চলে হামলা চালানো হয়। একই সঙ্গে উত্তরে সুমি ও খারকিভ অঞ্চলেও হামলা হয়েছে।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার রাতে রাশিয়ার ছোড়া ড্রোনগুলোর মধ্যে ৩৭টি এবং ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর ১৪টি লক্ষ্যবস্তুতে সরাসরি আঘাত হানে। এ সময় ২৮৩টি ড্রোন ও পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করে তারা।

গত সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় ধরে রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ চলছে। এ সময়টাতে প্রতিবছরই শীতকালে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কাঠামোগুলো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে মস্কো।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান নাফতোগ্যাসের প্রধান নির্বাহী সের্গি কোরেতস্কি বলেন, শুধু চলতি মাসেই দেশটির গ্যাস–সংক্রান্ত অবকাঠামোগুলোয় ছয়টি বড় হামলা হয়েছে। এতে ইউক্রেনের গ্যাস উৎপাদনের ওপর প্রভাব পড়েছে।

