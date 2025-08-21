ইউরোপ

পুতিন কেন আলাস্কার এক ব্যক্তিকে ২৭ লাখ টাকার ইউরাল মোটরসাইকেল উপহার দিলেন

পুতিন থেকে পাওয়া উপহারের মোটরসাইকেলে মার্ক ওয়ারেনছবি: রয়টার্স

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যের এক ব্যক্তি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার দিয়ে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিলেন। এরপরই তাঁর ভাগ্য খুলে যায়। গত সপ্তাহে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সফরসঙ্গীরা তাঁকে ২২ হাজার ডলার (প্রায় ২৭ লাখ টাকা) মূল্যের একটি মোটরসাইকেল উপহার দেন।

পুতিনের সফরসঙ্গীদের ওই উপহার পাওয়া ব্যক্তি হচ্ছেন আলাস্কার অ্যাঙ্কোরেজ শহরের অবসরপ্রাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ বিভাগের পরিদর্শক মার্ক ওয়ারেন। তাঁকে নতুন জলপাই-সবুজ রঙের ইউরাল গিয়ার আপ মোটরসাইকেল (সাইডকারসহ) দেওয়া হয়। এটি ১২ আগস্ট তৈরি হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের শীর্ষ সম্মেলনের আগেই এটি আলাস্কায় আনা হয়।

ওয়ারেনের একটি পুরোনো ইউরাল মোটরসাইকেল ছিল। একদিন বাজার করার সময় মোটরসাইকেলসহ তিনি রাশিয়ার একটি টেলিভিশন চ্যানেলের দায়িত্বরত কর্মীদের নজরে আসেন। তাঁরা তাঁর সাক্ষাৎকারও নেন। তিনি সেখানে তাঁর সোভিয়েত আমলে ডিজাইন করা মোটরবাইকের যন্ত্রাংশ পাওয়া কতটা কঠিন, সেই কথা বলেন। তাঁর ওই সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়ে যায়।

ওয়ারেন সিএনএনকে বলেন, ‘পুরো ব্যাপারটাই হুট করে ভাইরাল হলো, আমি জানি না কেন। আমি তো একেবারেই সাধারণ একজন মানুষ। তাঁরা শুধু একটি পুরোনো ইউরালের ওপর একজনকে চড়তে দেখে তাঁর সাক্ষাৎকার নিলেন। আর কোনো কারণে তাঁরা মনে করলেন, এটা দারুণ কিছু।’

১৫ আগস্ট সম্মেলনের দুই দিন আগে একজন সাংবাদিক ওয়ারেনকে ফোন করে বলেন, তিনি একটি মোটরসাইকেল পাবেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন, কেউ হয় তো তাঁর সঙ্গে মজা করছেন অথবা প্রতারণার চেষ্টা করছেন।

সম্মেলন শেষে ওয়ারেনকে অ্যাঙ্কোরেজের একটি হোটেলের পার্কিং লটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ছয়জন মানুষ বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের সবাইকে তাঁর রাশিয়ার প্রতিনিধি মনে হয়েছিল। ওয়ারেন বলেন, ‘আমি সেখানে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।’ আমি তাঁদের বললাম, ‘তোমরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মজা করছ।’

কাগজপত্রে সই করার সময় ওয়ারেন দেখলেন, বাইকটির উৎপাদনের তারিখ একেবারে সর্বসাম্প্রতিক। তিনি বলেন, ‘স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এটা শোরুম থেকে বেরিয়েই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্লেনে উঠে এখানে এসেছে।’

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত রুশ দূতাবাসের কর্মী আন্দ্রেই লেদেনেভ সাবেক অগ্নিনির্বাপণ কর্মকর্তা ওয়ারেনের হাতে চাবি তুলে দেন। তিনি বলেন, ‘আমি বলতে চাই, এটি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপহার।’

ওয়ারেন সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করতে বাইক চালিয়ে দেখেন। এ সময় লেদেনেভ তাঁর পেছনে বসেন এবং আরেকজন সাইডকারে বসেন। তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘পুরোপুরি আলাদা অনুভূতি। আমি আমার পুরোনো মোটরসাইকেলটি ভালোবাসি। তবে এটি অনেক ভালো। আমি বাক্‌রুদ্ধ—অসাধারণ! অনেক ধন্যবাদ।’

রুশ দল শুধু কয়েকটি ছবি আর ছোট একটি সাক্ষাৎকার চেয়েছিল। কিন্তু ওয়ারেন বলেন, ‘ওরা যদি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করে, তাহলে খুবই হতাশ হবে। আমি চাই না, কেউ আমাকে ঘৃণা করুক। কারণ, আমি রাশিয়ার তৈরি একটি মোটরসাইকেল পেয়েছি। আমি আমার পরিবারের জন্যও সেটা চাই না।’

