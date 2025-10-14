ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, কী জবাব পেলেন তিনি

ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে ধূমপান ছাড়তে বললেন এরদোয়ান, কী জবাব পেলেন তিনি
মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বের করতে মিসরে বিশ্বনেতাদের সম্মেলন চলার ফাঁকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান তাঁর ধূমপানবিরোধী অভিযানের এক নতুন নিশানা খুঁজে পেয়েছেন।
গতকাল সোমবার ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলাপকালে এরদোয়ান তেমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলেছেন, তিনি মেলোনির ধূমপানের অভ্যাস ছাড়াতে চান।
বার্তা সংস্থা ইহলাসে সম্প্রচারিত এক ভিডিও ফুটেজে মেলোনির উদ্দেশে এরদোয়ানকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি দেখলাম, আপনি উড়োজাহাজ থেকে নামছেন। আপনাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। কিন্তু আপনার ধূমপানের অভ্যাসটা আমাকে ছাড়াতে হবে।’
এরদোয়ান ও মেলোনি যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁদের ঠিক পাশে দাঁড়ানো ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ। এরদোয়ানের কথা শুনে মাখোঁ হেসে বলে ওঠেন, ‘এটা অসম্ভব’।
মেলোনি তখন বলেন, ‘আমি জানি, আমি জানি। আমি কারও ক্ষতি করতে চাই না।’
এর আগে ইতালির প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে লেখা একটি বইয়ে বলেছিলেন, তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট কায়েস সাইদসহ বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধূমপানের বিষয়টি তাঁর জন্য সহায়ক হয়।
এরদোয়ান তুরস্ককে ধূমপানমুক্ত দেশ বানানোর অঙ্গীকার করেছেন। দেশজুড়ে ‘ধূমপানমুক্ত তুরস্ক’ নামের একটি প্রচারাভিযান চলছে। ধূমপানবিরোধী সচেতনতা গড়ে তোলা, ধূমপান ছাড়ার জন্য সহযোগিতা করা, ধূমপান থেকে তরুণদের বিরত রাখতে ২০২৪ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত একটি কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে আঙ্কারা।
গতকাল মেলোনি ও এরদোয়ান মিসরে লোহিত সাগরসংলগ্ন পর্যটন শহর শারম আল শেখে আয়োজিত এক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। গাজায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতিকে সমর্থন, দুই পক্ষের যুদ্ধের অবসান ও বিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের পুনর্গঠন এবং এর শাসনব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে ওই ‘শান্তি সম্মেলনের’ আয়োজন করা হয়েছিল।