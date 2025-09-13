রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত

রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলে ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত
রাশিয়ার ফার ইস্ট অঞ্চলের কামচাতকা উপকূলে আজ শনিবার ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) এ তথ্য দিয়েছে।
ইউএসজিএস বলছে, কামচাতকা অঞ্চলের প্রশাসনিক কেন্দ্র পেত্রোপাভলোভস্ক-কামচাতস্কি শহর থেকে ১১১ কিলোমিটার (৬৯ মাইল) পূর্বে ভূমিকম্পটির উৎপত্তি। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৩৯ দশমিক ৫ কিলোমিটার গভীরে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার বলেছে, ভূমিকম্পকে কেন্দ্র সুনামি হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই।
এর আগে প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ বলেছিল, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের কাছে অবস্থিত রাশিয়ার উপকূলগুলোয় সর্বোচ্চ ১ মিটার (৩ দশমিক ৩ ফুট) পর্যন্ত উচ্চতার ‘বিপজ্জনক’ ঢেউ হতে পারে। পরে অবশ্য তারা বলেছে, ‘সুনামির হুমকি কেটে গেছে।’
গত জুলাই মাসে কামচাতকা উপদ্বীপের কাছে অন্যতম একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে প্রশান্ত মহাসাগরে ৪ মিটার পর্যন্ত উচ্চতার সুনামি হয়েছিল। তখন হাওয়াই থেকে শুরু করে জাপান পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়।
৮ দশমিক ৮ মাত্রার পর ২০১১ সালের পর সবচেয়ে শক্তিশালী মাত্রার ভূমিকম্প ছিল। ২০১১ সালে জাপানের উপকূলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্পে সুনামি হয়েছিল। এ ঘটনায় ১৫ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়।
গত জুলাই মাসে ভূমিকম্প হওয়ার পর জাপানের কর্তৃপক্ষ প্রায় ২০ লাখ মানুষকে উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। পুরো অঞ্চলে সুনামি সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল। পরে তা প্রত্যাহার করা হয়।