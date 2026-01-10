চিত্রকর্মে মানব ডিএনএর খোঁজ, হতে পারে লেওনার্দো দা ভিঞ্চির
রেঁনেসা যুগের কিছু শিল্পকর্মে মানবদেহে জিনগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ডিএনএর চিহ্ন পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেগুলো নিয়ে বিস্তর গবেষণা করছেন তাঁরা। ধারণা করা হচ্ছে, ওই ডিএনএ ইতালির জগদ্বিখ্যাত শিল্পী লেওনার্দো দা ভিঞ্চির হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এ ধারণা সত্যি হলে, তা হবে সাড়াজাগানো একটি আবিষ্কার।
বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্স ম্যাগাজিনে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ‘হোলি চাইল্ড’ নামে কাগজের ওপর চক দিয়ে আঁকা একটি চিত্রকর্মে ডিএনএর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ওই চিত্রকর্মটি ভিঞ্চির আঁকা বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষ ফ্রোসিনো দি সের গোভিয়ান্নি দা ভিঞ্চির লেখা কিছু চিঠিতেও ডিএনএ পাওয়া গেছে।
চিত্রকর্মে পাওয়া ডিএনএর ‘ওয়াই–ক্রেমোসোম’–এর সঙ্গে চিঠিতে পাওয়া ডিএনএর ‘ওয়াই–ক্রেমোসোম’ মিলিয়ে দেখেছেন বিজ্ঞানীরা। এতে দেখা গেছে, দুই ক্রোমোসোমই একই জিনগত বৈশিষ্ট্যের একটি গোষ্ঠীর। ওই গোষ্ঠীর বংশগত উৎপত্তি ইতালির তুস্কানি অঞ্চলে। এই অঞ্চলেই চতুর্দশ শতকের পঞ্চাশের দশকে জন্ম হয়েছিল লেওনার্দো দা ভিঞ্চির।
গবেষণায় চিত্রকর্ম ও চিঠিতে পাওয়া ওয়াই ক্রোমোসোমগুলো তথ্যভান্ডারে থাকা বিস্তৃত ওয়াই–ক্রোমোসোমের নমুনার সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা হয়েছে। তখন ওই ক্রোমোসোমগুলোর সঙ্গে ‘ই১বি১ব বা ই১বি১বি’ নামের একটি বংশগত ধারার প্রায় মিল পাওয়া গেছে। এ বংশধারাটি বর্তমানে দক্ষিণ ইউরোপে—বিশেষ করে ইতালি, উত্তর আফ্রিকা ও নিকটপ্রাচ্যের কিছু অংশে বসবাস করে।
গবেষকেরা বলছেন, ক্রোমোসোমের এই মিল থেকে এখনই বলা যাবে না তা লেওনার্দো দা ভিঞ্চির। কারণ, এই শিল্পীর ডিএনএর কোনো নমুনা বর্তমানে গবেষকদের হাতে নেই, যার সঙ্গে চিত্রকর্মের ডিএনএ মিলিয়ে দেখা যায়। তাঁর কোনো উত্তরসূরির খোঁজও পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ভিঞ্চির সমাধিস্থলটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলে সেখান থেকেও ডিএনএ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তবে এখনো চিত্রকর্মে পাওয়া ডিএনএ নিয়ে কাজ চলছে। তাই এখনই আশা ছাড়া যাবে না।