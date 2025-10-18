উচ্চতায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাধা ডেরিক

উচ্চতায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় গাধা ডেরিক
একটি গাধার উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য কতটা হতে পারে। গড়ে ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি থেকে ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি। তবে বর্তমানে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা একটি গাধা উচ্চতা ও লম্বায় অন্য সবকিছু ছাড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা জীবিত গাধাটির নাম ডাইনামিক ডেরিক। এটি যুক্তরাজ্যের লিংকনশায়ারের হাটোফ্টের র্যাডক্লিফ ডঙ্কি স্যাংচুয়ারিতে রয়েছে।
ইতিমধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে ডেরিক পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা জীবিত গাধার খেতাব অর্জন করেছে।
গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ফেব্রুয়ারিতে যাচাই করা তথ্য অনুযায়ী, খুর থেকে কাঁধ পর্যন্ত দৈত্যাকার ডেরিকের উচ্চতা ১৬৭ সেন্টিমিটার (৫ ফুট ৫ ইঞ্চি)। এই উচ্চতা তার প্রজাতির গড় উচ্চতার চেয়ে প্রায় ২০ সেন্টিমিটার বেশি।
র্যাডক্লিফ স্যাংচুয়ারির মালিক ট্রেসি গার্টন মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেন, কেউ বিশ্বাস করতে চায় না যে সে একটা গাধা। এত বড় হওয়ার কারণে অনেকে তাকে খচ্চর মনে করে।
গাধার গড় উচ্চতার তুলনায় ডেরিক রাজকীয় এক উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই আকার সে পেয়েছে বংশগতভাবে তার মা–বাবার বদৌলতে। তার মা এলির উচ্চতা ৫ ফুট ১ দশমিক ৭ ইঞ্চি এবং বাবা লুইসের উচ্চতা ৫ ফুট ৩ দশমিক ৫ ইঞ্চি।
জানা যায়, ২০১২ সালে উদ্ধার হওয়া ডেরিকের মা এলিও তার অস্বাভাবিক উচ্চতার জন্য বেশ সাড়া ফেলেছিল। তার অসাধারণ বংশগত বৈশিষ্ট্য, সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও প্রচুর উচ্চমানের খাবার—এগুলোই সম্ভবত ডেরিককে যথেষ্ট বড় হতে সাহায্য করেছে। এ কারণেই ডেরিক টেক্সাস-জাত রোমুলাস থেকে এই খেতাব ছিনিয়ে নিতে পেরেছে।
ডেরিক লম্বা হতে পারে। তবে এই বিশাল হৃদয়ের প্রাণীটির স্বভাব খুবই শান্ত। সে উপহার পেলে খুব খুশি হয়।
ট্রেসি গার্টন এই গাধাটিকে একটি ‘শান্ত দৈত্য’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সে খুবই আদুরে ও স্নেহময়। ট্রেসি বলেন, ডেরিক সব সময়ই বড় ছিল, জন্ম থেকেই সে বড়।
ডেরিক সাধারণত স্যাংচুয়ারির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। প্রচুর সুস্বাদু খড় খায়। প্রতি সপ্তাহে সে গড়ে প্রায় ২০০ কেজি খড় খেতে পারে।