রাশিয়ার দুটি প্রধান তেল কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্রের
রাশিয়ার দুটি প্রধান জ্বালানি তেল কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ইউক্রেন যুদ্ধের ইতি টানতে রাশিয়া গড়িমসি করছে, এমন অভিযোগ এনে বুধবার এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তবে এ দিন পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে একটি বড় প্রশিক্ষণ মহড়া চালিয়েছে রাশিয়া।
ওয়াশিংটন এমন একদিনে নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করল, যার আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যকার বৈঠকের পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, রাশিয়ার দুইটি প্রধান তেল কোম্পানি রোসনেফট ও লুকয়েলকে নিশানা করে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, যাতে করে মস্কোর যুদ্ধে অর্থায়নের ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এই পদক্ষেপ হোয়াটই হাউসের নীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। কারণ সম্প্রতি তাঁরা রাশিয়াকে চাপ দেওয়ার পাশাপাশি শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির নীতি গ্রহণ করেছিল। গত সপ্তাহেও মস্কোকে নিশানা করে পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকার মনোভাব দেখিয়েছেন ট্রাম্প।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেছেন, ‘এখনই হত্যা বন্ধ করার এবং তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণার সময়।’ তাঁর এই মন্তব্যের পর জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলে প্রায় ২ ডলার বেড়েছে।
এদিকে নতুন শক্তি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে ক্রেমলিন একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, রাশিয়ার সেনাপ্রধান জেনারেল ভ্যালেরি গেরাসিমভ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে মহড়ার খবরাখবর জানাচ্ছেন।
রাশিয়া জানিয়েছে, তারা স্থল, ডুবোজাহাজ এবং বিমানের লঞ্চার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। এসবের মধ্যে এমন পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রও রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্রে আঘাত হানতে সক্ষম।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তাদের দূরপাল্লার ‘টু-২২এম৩’ কৌশলগত বোমারু বিমান বাল্টিক সাগরে চক্কর দিয়েছে। চক্করের বিভিন্ন সময়ে বিদেশি, সম্ভবত ন্যাটোর যুদ্ধবিমান তাদের বোমারু বিমানকে অনুসরণ করেছে।
বুধবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) দেশগুলোও রাশিয়ার ওপর ১৯তম নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজের অনুমোদন দিয়েছে। এসব নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাশিয়ার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসও (এলএনজি) রয়েছে।