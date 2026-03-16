ইউরোপ

হরমুজ প্রণালি: ট্রাম্পকে যুক্তরাজ্যের জবাব

যুক্তরাজ্যের শ্রম ও অবসরবিষয়ক মন্ত্রী প্যাট ম্যাকফাডেনছবি: রয়টার্স

যুক্তরাজ্যের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী প্যাট ম্যাকফাডেন বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন ‘খুবই লেনদেন’নির্ভর প্রেসিডেন্ট; ইরান ঘিরে তাঁর দাবিগুলো এই প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে। হরমুজ প্রণালি মুক্ত করতে যুদ্ধজাহাজ না পাঠালে মিত্রদের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার হুমকির বিষয়ে ম্যাকফাডেন বলেন, যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অনুরোধ মানতে বাধ্য নয়। ট্রাম্প ন্যাটোর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও, যুক্তরাজ্য যুদ্ধ বাড়াতে পারে এমন পদক্ষেপের বদলে মাইন অপসারণ ড্রোন পাঠাচ্ছে। মিত্রদের মধ্যে এই সরাসরি মূল্যায়নকে অস্বাভাবিক বলা হয়েছে।

