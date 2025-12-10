রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যে খুশি মস্কো

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যে খুশি মস্কো
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যে খুশি মস্কো। এই বক্তব্য রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিলে যায় বলে উল্লেখ করেছে ক্রেমলিন।
গত মঙ্গলবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম পলিটিকোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন, যুদ্ধে রাশিয়া জয় পেতে চলেছে। এ কারণে ইউক্রেনকে তাদের ভূখণ্ড রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে।
সাক্ষাৎকারে ইউক্রেনের মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতাদের ‘দুর্বল’ বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ভলোদিমির জেলেনস্কিকে নির্বাচন আয়োজনের কথাও বলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্টের ওই বক্তব্যের পর গতকাল বুধবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, ন্যাটোর সদস্যপদ পাওয়া, ভূখণ্ড ছাড় এবং যুদ্ধে ইউক্রেনের ভূখণ্ড হারানো—এমন নানা বিষয়ে ট্রাম্পের বক্তব্য রাশিয়ার বোঝাপড়ার সঙ্গে মিলে যায়।
এদিকে ট্রাম্পের ওই সাক্ষাৎকার নিয়ে ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, তিনি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। তবে একটি শর্ত রয়েছে। তা হলো ইউক্রেনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।
যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের বর্তমানে সামরিক আইন জারি রয়েছে। ফলে দেশটিতে নির্বাচনের আয়োজন করা হয়নি। এ কারণে আগে থেকেই জেলেনস্কির সরকারকে অবৈধ বলে অভিযোগ করে আসছিল ক্রেমলিন। ট্রাম্পও একসময় একই সুরে কথা বলেছিলেন।