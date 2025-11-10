তথ্যচিত্রে ট্রাম্পের বক্তৃতা সম্পাদনায় ‘ত্রুটির’ জন্য ক্ষমা চাইলেন বিবিসি চেয়ারম্যান

তথ্যচিত্রে ট্রাম্পের বক্তৃতা সম্পাদনায় ‘ত্রুটির’ জন্য ক্ষমা চাইলেন বিবিসি চেয়ারম্যান
বিবিসির চেয়ারম্যান সামির শাহ আজ সোমবার নিজেদের ‘প্যানোরামা’ তথ্যচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তৃতা সম্পাদনার ক্ষেত্রে ‘বিবেচনাগত ত্রুটির’ জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। এর আগে গতকাল রোববার এই ভুলের দায় স্বীকার করে বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি ও বার্তাপ্রধান ডেবোরাহ টারনেস পদত্যাগ করেন।
আজ ব্রিটিশ আইনপ্রণেতাদের কাছে লেখা এক চিঠিতে সামির শাহ লিখেছেন, ‘তথ্যচিত্রে সম্পাদনার কারণে ট্রাম্পের বক্তৃতা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, এ কথা বিবিসি স্বীকার করে নিয়েছে। আমরা মনে করি, তা আরও সতর্কতার সঙ্গে সম্পাদনা করা উচিত ছিল।’
বিবিসির চেয়ারম্যান বলেন, ‘এ বিষয়টি চলতি বছরের শুরুতে বিবিসি অভ্যন্তরীণভাবে পর্যালোচনা করেছে। তখনই আমাদের আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।’
সামির শাহর ভাষ্যমতে, ‘এ বিষয়টি স্পষ্ট যে বিবিসিকে অবশ্যই নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে হবে।’ তিনি যোগ করেন, বিবিসি জনসাধারণের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার ও নিজেদের সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতার মান পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ট্রাম্পের বক্তৃতা সম্পাদনার বিষয়ে বিবিসির চেয়ারম্যান বলেন, অধিকতর চিন্তাভাবনার পর বিবিসি স্বীকার করেছে, সম্পাদনার কারণে ‘সহিংস কর্মকাণ্ডের সরাসরি আহ্বানের বিভ্রান্তিকর ধারণা তৈরি হয়েছিল। বিবিসি সেই ভুল বিবেচনার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।’
আলোচিত প্যানোরামা তথ্যচিত্রটি যুক্তরাষ্ট্রের ২০২৪ সালের নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে সম্প্রচারিত হয়েছিল। এতে ট্রাম্পের একটি বক্তৃতার দুটি ভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া হয়েছিল। এতে এই ধারণা তৈরি হয়েছিল, ট্রাম্প ২০২১ সালের জানুয়ারিতে ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার জন্য প্ররোচনা দিয়েছিলেন।
বিবিসির এডিটোরিয়াল গাইডলাইনস অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস কমিটির (ইজিএসসি) সাবেক পরামর্শক মাইকেল প্রেসকট এই প্রতিবেদন নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলেন।
এরই মধ্যে যুক্তরাজ্যের আরেক সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফে বিবিসির অভ্যন্তরীণ একটি নথি ধরে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতেও বিবিসির প্যানোরামা তথ্যচিত্রে ট্রাম্পের ওই বক্তব্য নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তোলা হয়। এরপর গতকাল বিবিসির মহাপরিচালক টিম ডেভি ও বিবিসির বার্তাপ্রধান ডেবোরাহ টারনেস পদত্যাগ করেন।
বিবিসির চেয়ারম্যান বলেন, যখন কোনো ভুল হয়েছে, তা সংশোধন করা হয়েছে। সম্পাদকীয় নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হয়েছে, নেতৃত্বের পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং (প্রয়োজনে) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।