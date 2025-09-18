যুক্তরাজ্যে ট্রাম্পকে রাজকীয় সংবর্ধনা

যুক্তরাজ্যে ট্রাম্পকে রাজকীয় সংবর্ধনা
দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাজ্যে গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ বুধবার ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ উইন্ডসর ক্যাসলে পৌঁছালে লালগালিচা সংবর্ধনা, তোপধ্বনি ও অশ্বারোহী বাহিনীর প্রদর্শনীর মতো রাজকীয় আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে সস্ত্রীক ট্রাম্পকে স্বাগত জানায় রাজপরিবার।
স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া ১২টার দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিশেষ হেলিকপ্টার মেরিন ওয়ান উইন্ডসর ক্যাসলে অবতরণ করে। এ সময় সেখানে ছিলেন রাজা তৃতীয় চার্লসের উত্তরসূরি প্রিন্স উইলিয়াম ও তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন। তাঁরা ট্রাম্প ও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে স্বাগত জানান।
এরপর রাজপ্রাসাদে ট্রাম্প দম্পতিকে স্বাগত জানান রাজা তৃতীয় চার্লস ও রানি ক্যামিলা। ট্রাম্প যখন রাজার সঙ্গে করমর্দন করছিলেন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ের ছয়টি কামান থেকে একযোগে ৪১ বার তোপধ্বনি করা হয়। একই সময়ে টাওয়ার অব লন্ডন থেকেও একই রকম তোপধ্বনি হয়।
ট্রাম্প দম্পতিকে স্বাগত জানানোর এই আয়োজনে অংশ নেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর ১ হাজার ৩০০ সদস্য। ছিল প্রায় ১২০টি ঘোড়া। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মতে, বিদেশি কোনো রাষ্ট্রপ্রধানকে স্বাগত জানানোর জন্য সে দেশে আয়োজিত স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সামরিক সংবর্ধনা ছিল এটি।
গত মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্প লন্ডনে পৌঁছান। মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ার ফোর্স ওয়ান স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে অবতরণ করলে তাঁকে স্বাগত জানান লন্ডনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়ারেন স্টিফেনস। সেই রাতে রাষ্ট্রদূতের বাসভবন উইনফিল্ড হাউসে ছিলেন ট্রাম্প ও মেলানিয়া।
ট্রাম্পকে ‘মুগ্ধ করার চেষ্টা’
ট্রাম্পের এবারের এই সফরকে বলা হচ্ছে নজিরবিহীন। কারণ, এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো যুক্তরাজ্যে রাষ্ট্রীয় সফরে গেলেন তিনি। এর আগে কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট দুবার রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাজ্যে যাননি। ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় সফরে সস্ত্রীক যুক্তরাজ্যে গিয়েছিলেন ট্রাম্প।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, নানা আন্তর্জাতিক সংকট চলছে এখন। এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে রাখার চেষ্টায় জাঁকজমক আয়োজনের মাধ্যমে ট্রাম্পকে মুগ্ধ করতে চাচ্ছে লন্ডন। ট্রাম্প ব্রিটিশ রাজপরিবার ও জমকালো আয়োজন পছন্দ করেন। তাই ২০১৯ সালের চেয়েও বড় আয়োজন করা হয়েছে।
তবে রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্পকে নিয়ে কিছুটা বিপাকেও লন্ডন। কারণ, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, ট্রাম্প দেশটিতে অজনপ্রিয়। এ জন্য লন্ডন পুলিশ নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে। রাজপ্রাসাদের আশপাশে ১ হাজার ৬০০ পুলিশ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।
সফরের দ্বিতীয় দিন আগামীকাল বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠক করার কথা রয়েছে। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে কিয়ার স্টারমার বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ সফর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ‘বিশেষ মিত্রতার সম্পর্ক’ আরও মজবুত করে তুলবে।