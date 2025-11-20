ইউরোপ

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রস্তাব

ইউক্রেনের সামরিক বাহিনীর একটি ট্যাংক। লুহানস্ক অঞ্চল, দনবাস, ইউক্রেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শান্তি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি হয়েছে, যেখানে কিয়েভকে ভূখণ্ড ছাড় দিতে হতে পারে। রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তৈরি হওয়া এই প্রস্তাবে ইউক্রেনের সামরিক সক্ষমতা কমানোর শর্তও জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের মতে, রাশিয়া এই প্রস্তাবকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে। তবে জেলেনস্কি প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কার্যকরী পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। রাশিয়া অবশ্য নতুন কোনো শান্তি প্রস্তাবের বিষয়ে কিছু জানে না বলে জানিয়েছে।

