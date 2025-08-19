কিয়েভের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি: জেলেনস্কি

কিয়েভের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্রগতি: জেলেনস্কি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউরোপীয় নেতাদের সাথে বৈঠকের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানান, আগামী ১০ দিনের মধ্যে কিয়েভের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে অগ্রগতি হবে। ট্রাম্প ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাশিয়ার সাথে যেকোনো চুক্তিতে সাহায্য করতে চেয়েছেন। জেলেনস্কি মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই সমর্থন একটি বড় অগ্রগতি। রাশিয়ার সাথে শান্তিচুক্তি নিয়ে দ্রুত কোনো সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও, জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যেকোনো ধাঁচে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।