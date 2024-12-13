ভূখণ্ড ছাড় নিয়ে সুরাহা করতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ
ভূখণ্ড ছাড় নিয়ে সুরাহা করতে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে জেলেনস্কি
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনায় সবচেয়ে বড় যে বাধা, সেই ভূখণ্ড ইস্যু নিয়ে আলাপ করতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আজ রোববার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বসার কথা রয়েছে। এমন সময় ক হচ্ছে, যখন ট্রাম্পের ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার ভিত্তিতে শান্তিচুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়টি ঘোষণা করে সাংবাদিকদের জেলেনস্কি বলেন, নতুন বছর শুরু হওয়ার আগে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। যুদ্ধপরবর্তী ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে ওয়াশিংটন ও কিয়েভের মধ্যে একটি চুক্তি প্রায় প্রস্তুত। ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনার কাজও ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। যদিও গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, তাঁর অনুমোদন ছাড়া কিছুই চূড়ান্ত নয়।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে জেলেনস্কি বলেন, ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য ১৫ বছরের একটি চুক্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সুযোগও থাকতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ভবিষ্যতে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন থেকে বাঁচতে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে, এমন চুক্তি চায় কিয়েভ। কারণ, আগেও কয়েকবার চুক্তি করে মিত্রদের পাশে পায়নি তারা।
সাংবাদিকদের জেলেনস্কি জানান, ফ্লোরিডায় ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে খসড়া চুক্তির দফাগুলো আরও ‘পরিশুদ্ধ’ করার লক্ষ্যে। ইউক্রেনের অর্থনীতি নিয়ে সম্ভাব্য চুক্তির কথাও তোলা হবে। এই সফরের সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউক্রেন কোনো চুক্তিতে যাবে কি না, তা জানাতে প্রস্তুত নন বলে উল্লেখ করেন জেলেনস্কি। তবে যেকোনো চুক্তিতে কিয়েভ রাজি আছে বলে জানান তিনি। ইউক্রেনের ভূখণ্ড ছাড়ের বিষয়ে জেলেনস্কি বলেন, অন্যান্য বিষয়ের মতো দনবাস ও জাপোরিঝঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে আলোচনা হবে।