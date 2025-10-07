অন্য রোগ ভেবে হাসপাতালে ভর্তি, জন্ম দিলেন সন্তান
এক সকালে ঘুম থেকে উঠে পেটের ডান দিকে ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন মেগান ইশারউড। ব্যথা ক্রমেই তীব্র হতে থাকে, সঙ্গে বমি। বমির সঙ্গে রক্ত বের হলে বেশ ঘাবড়ে যান যুক্তরাজ্যের এই নারী। গায়ে জ্বরও আছে। আর দেরি না করে ফোনে অ্যাম্বুলেন্স ডাকেন।
জরুরি চিকিৎসাকর্মীরা এসে ব্যথার স্থান আর অন্যান্য উপসর্গ দেখে ধারণা করেন, মেগানের ব্যথার কারণ হয়তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস। দিনটি ছিল ৯ সেপ্টেম্বর। অ্যাম্বুলেন্সে করে মেগানকে নিয়ে যাওয়া হয় কাছের একটি হাসপাতালে।
সেখানে পরবর্তী পরীক্ষার জন্য মেগানকে প্রস্তুত করা হচ্ছিল, চিকিৎসক আসার আগেই তাঁর বিছানা রক্তে ভেসে যায়। সেদিনের কথা মনে করে মেগান বলেন, ‘১৫ জন চিকিৎসক আমাকে ঘিরে ধরেছিলেন, কেন এমনটা হচ্ছে, তাঁরা সেটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন।’
মেগান আরও বলেন, ‘চিকিৎসকেরা সিটি স্ক্যান ও আল্ট্রাসনোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা এটা নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, আমি অন্তঃসত্ত্বা কি না। কিন্তু এসব করার আগেই আমার সন্তানের শরীরের একটি অংশ বের হয়ে আসে। তাঁরা দ্রুত আমাকে অন্য একটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।’
ওই হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই পথে অ্যাম্বুলেন্সে মেগানের সন্তানের জন্ম হয়। শিশুটি সময়ের আগেই জন্ম নিয়েছিল।
ছেলে এখন ভালো আছে জানিয়ে এই মা বলেন, ‘সে আমার জীবনে এক বিস্ময়।’