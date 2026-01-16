ইউরোপ

বিচিত্র

সৈকতে ভেসে এল শত বছরের পুরোনো নকশার কয়েক শ জুতা

তথ্যসূত্র:
ইউপিআই

যুক্তরাজ্যের ওয়েলসে একদল স্বেচ্ছাসেবক একটি সৈকত পরিষ্কার করতে গিয়ে কয়েক শ জুতা খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো মলিন, ছেঁড়া-ফাটা। অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। দেখে বোঝাই যাচ্ছে, বহুদিন ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছে সেগুলো। নোনা পানিতে ভিজে থেকে হয়েছে জীর্ণ।

সৈকতে জুতা ভেসে আসার ঘটনা নতুন নয়। সৈকত পরিষ্কার করতে গিয়ে হরহামেশাই নষ্ট জুতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সাউথ ওয়েলসের ওগমোর বিচে খুঁজে পাওয়া জুতাগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ, জুতাগুলো শত বছর আগের, সেই ভিক্টোরীয় যুগের নকশার। এখন এ নকশার জুতা আর তেমন দেখা যায় না।

যে সংখ্যক জুতা খুঁজে পাওয়া গেছে, সেটাও উল্লেখ করার মতো। গত মাসের একেবারে শেষ কয়েক দিনে স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রায় ২০০ জুতা খুঁজে পান।

কোথা থেকে এত পুরোনো এসব জুতা এল, সে রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে যাচ্ছে দ্য বিচ একাডেমি সিআইসি। এটি সাউথ ওয়েলসের একটি শিক্ষাকেন্দ্র।

বিচ একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এমা ল্যামপোর্ট টেলিগ্রাফকে বলেন, ‘আমরা একনজরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এগুলো অনেক পুরোনো। এর আকার স্পষ্টভাবেই পুরোনো ধাঁচের, জুতার তলায় হবনেইল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।’

ল্যামপোর্ট ফক্স নিউজকে বলেন, ‘স্থানীয় লোকজন সাউথ ওয়েলস উপকূলে অদ্ভুত জুতা খুঁজে পাওয়ার গল্প আমাদের শুনিয়েছেন।’ তিনি আরও বলেন, কর্মকর্তারা এ মুহূর্তে সাউথ ওয়েলসের ওগমোর বিচে জুতাগুলোর উতস সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

প্রথম তত্ত্বটি হলো, জুতাগুলো সম্ভবত কার্গো জাহাজ ‘ফ্রোলিক’ থেকে পড়ে গেছে। ফ্রোলিক জাহাজটি ১৯ শতকে ইতালি থেকে মালপত্র নিয়ে আসছিল এবং সাউথ ওয়েলসের কাছে ‘টাস্কার রক’–এর সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায়। টাস্কার রক সাউথ ওয়েলস উপকূলে ছোট্ট পাথুরে দ্বীপ।

ল্যামপোর্ট বলেন, জুতাগুলো সমুদ্র থেকে এসে ওগমোর নদীর মোহনায় জমা হয়। মাঝেমধ্যে এগুলো দেখা যায়…বিশেষ করে যখন নদীর তীর ক্ষয়ে যায়।

অন্য তত্ত্বটি হলো, ১৯৬০-এর দশকে জুতার দোকানের মুচিরা যেসব জুতা বা বুট ঠিক করতে পারতেন না, সেগুলো ফেলে দিতেন ওগমোর নদীতে।

