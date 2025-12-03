ইউরোপ

পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্প প্রতিনিধিদের ৫ ঘণ্টার বৈঠকেও হলো না সমঝোতা

আল–জাজিরা
বিবিসি
ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের পথ খুঁজতে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ প্রতিনিধিদের বৈঠক। ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, মস্কো, রাশিয়াছবি: রয়টার্স

ইউক্রেনে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধের পথ খুঁজতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বৈঠক ‘গঠনমূলক’ হয়েছে। তবে ইউক্রেনের ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ (রাশিয়ার দখল করা) কার হাতে থাকবে, গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি দুই পক্ষ।

বিবিসি জানিয়েছে, মস্কোয় গতকাল মঙ্গলবার প্রায় পাঁচ ঘণ্টা এ বৈঠক হয়। দীর্ঘ বৈঠক শেষে মধ্যরাতে ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা এ কথা জানান।

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও জামাতা জ্যারেড কুশনার। আর রাশিয়ার পক্ষে দেশটির প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক দূত কিরিলি দিমিত্রিয়েভ এবং জ্যেষ্ঠ সহযোগী ও পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ইউরি উশাকভ বলেন, ‘ভূখণ্ডের বিষয়ে ইউক্রেনের ছাড় দেওয়া নিয়ে এখন পর্যন্ত আমরা সমঝোতার কোনো পথ খুঁজে পাইনি। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া কিছু প্রস্তাব নিয়ে আরও আলোচনা করা যেতে পারে।’

বৈঠকটি খুবই ‘কার্যকর আর গঠনমূলক’ হয়েছে উল্লেখ করে ক্রেমলিনের এ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জোর দিয়ে বলেন, ‘ওয়াশিংটন ও মস্কো—উভয় দিক থেকেই এখনো অনেক কাজ বাকি আছে।’

এদিকে বৈঠক শেষ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, কুশনার এরই মধ্যে মস্কো ছেড়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ বন্ধের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে ট্রাম্পের দেওয়া ২৮ দফা শান্তি প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্য মস্কো গিয়েছিলেন কুশনার-উইটকফ।

তবে পুতিন বলেছেন, এখন পর্যন্ত কোনো খসড়া চুক্তি নিয়ে নয়; বরং একগুচ্ছ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এসব প্রস্তাব চুক্তির ভিত্তি হতে পারে।

ট্রাম্প বারবার বলছেন, তিনি ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে চান। এ জন্য গত আগস্টে আলাস্কায় পুতিনের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠক করেন তিনি। কিন্তু এ পর্যন্ত ট্রাম্পের এ প্রচেষ্টায় শান্তি আসেনি।

