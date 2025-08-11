যুদ্ধের অবসান অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে: জেলেনস্কি
যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা অঙ্গরাজ্যে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বৈঠকের তিন দিন বাকি। রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো নিয়ে এ বৈঠক হলেও ইউক্রেনকে সেখানে যুক্ত করা হচ্ছে না। এতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে ইউক্রেন ও দেশটির ইউরোপীয় মিত্ররা। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, যুদ্ধের অবসান অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে।
ট্রাম্প–পুতিন বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামী শুক্রবার। বিষয়টি ঘোষণা দিয়ে ৮ আগস্ট ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, দুই পক্ষের ‘ভালোর জন্য কিছু অঞ্চল হাতবদল’ করা লাগতে পারে। এ বৈঠক নিয়ে আপত্তির মুখে সম্প্রতি রয়টার্সকে হোয়াইট হাউস জানিয়েছিল, পুতিন–জেলেনস্কির সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পথ খোলা রেখেছেন ট্রাম্প। তবে আপাতত শুধু রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠক হবে।
ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে এ বৈঠকে নেওয়া কোনো পরিকল্পনা কার্যকর হবে না বলে শনিবার জানিয়েছিলেন জেলেনস্কি। একই মত ইউরোপীয় কমিশনের পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কালাসের। গতকাল রোববার তিনি বলেছেন, ‘রাশিয়ার ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোনো চুক্তিতে অবশ্যই ইউক্রেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে যুক্ত করতে হবে। কারণ, এটি ইউক্রেন ও ইউরোপের নিরাপত্তার বিষয়।’
পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য নয় ইউক্রেন। তারপরও দেশটির প্রতি সমর্থন জানিয়ে জোটের প্রধান মার্ক রুত্তে রোববার এবিসি নিউজকে বলেছেন, শুক্রবারের বৈঠক অবশ্যই ইউক্রেন ও ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে। পাশাপাশি এটাও স্বীকার করতে হবে যে ইউক্রেনকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দিতে হবে। নিজেদের ভূরাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে দেশটি।
ইউরোপীয় মিত্রদের এই সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন জেলেনস্কি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে রোববার তিনি লিখেছেন, ‘যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে। আর আজ যারা ইউক্রেন ও আমাদের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।’ এর আগে শনিবার ইউক্রেনে প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ।
বর্তমানে ইউক্রেনের প্রায় ২০ শতাংশ অঞ্চল রাশিয়ার দখলে রয়েছে। ট্রাম্প যে অঞ্চল ‘হাতবদলের’ কথা বলেছেন, তাতে ইউক্রেনকে অঞ্চলগুলোর কিছু অংশের দাবি ছাড়তে হতে পারে। ক্রেমলিনপন্থী বিশ্লেষক সের্গেই মারকভের ভাষ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনের কাছে রাশিয়া ১ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ছেড়ে দিতে পারে। আর ইউক্রেনের কাছ থেকে ৭ হাজার বর্গকিলোমিটার গ্রহণ করতে পারে।
পুতিন–ট্রাম্প বৈঠক থেকে ইউক্রেনের জন্য ভালো কিছু আশা করছেন না স্কটল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট অ্যান্ড্রুজের অধ্যাপক ফিলিপস পি ও’ব্রেইন। রয়টার্সকে তিনি বলেন, ‘আলাস্কা বৈঠক থেকে আমরা যেটি দেখতে পাব, তা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই ইউক্রেন ও ইউরোপের জন্য বিপর্যয়কর হবে। ফলে এটি গ্রহণ করা না করা নিয়ে ইউক্রেনকে উভয়সংকটে পড়তে হবে।’