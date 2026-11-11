যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের আকস্মিক মৃত্যু

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের আকস্মিক মৃত্যু
যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার দারচিয়েভ আকস্মিকভাবে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তিনি মাত্র দেড় বছর দায়িত্ব পালন করেছেন।
রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দারচিয়েভকে ‘অসাধারণ কূটনীতিক, অভিজ্ঞ নেতা ও সদয় সহকর্মী’ হিসেবে উল্লেখ করেছে।
দারচিয়েভকে ২০২৫ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি মস্কো।
এর আগে ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত কানাডায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দারচিয়েভ।
ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে মস্কোর বিরোধ চলছিল। এমন পরিস্থিতির মধ্যে গত বছর তাঁকে ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এর কিছুদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেন।
রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন দারচিয়েভ। ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা বিভাগের পরিচালক ছিলেন।
ইউক্রেনে ২০২২ সালে অভিযান শুরুর পর রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে ‘প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন দারচিয়েভ।