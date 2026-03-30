বিশ্বের দ্রুতগতির সাবমেরিন ‘সুপার সাব’, দাম কত
নেদারল্যান্ডসের একটি কোম্পানি বিশ্বের দ্রুততম সাবমেরিন তৈরি করেছে। এর দাম ৫৭ লাখ ৫০ হাজার ডলার। বিশেষজ্ঞদের তৈরি করা এই আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যানটির নাম ‘সুপার সাব’।
একে ‘আন্ডারওয়াটার সুপারকার’ বা পানির নিচের সুপারকার হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। গতি এবং বিলাসিতা—উভয় কথা মাথায় রেখে নকশা করা এই যান ব্যক্তিগত সাবমেরিনের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে।
সুপার সাব ঘণ্টায় প্রায় ১০ মাইল পর্যন্ত গতিতে চলতে পারে, যা একে এযাবৎকালে তৈরি বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম সাবমেরিনে পরিণত করেছে। এই গতি মোটামুটি একটি ডলফিনের গতির সমান।
তিনজন আরোহী ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এই যান ৩০০ মিটার গভীর পর্যন্ত ডুব দিতে পারে। বিলাসবহুল ডুবোযান তৈরির দুই দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাচ কোম্পানি ইউ-বোট ওয়ার্কস এটি তৈরি করেছে।
জরুরি অবস্থায় এটি ৯৬ ঘণ্টা পর্যন্ত লাইফ সাপোর্ট দিতে সক্ষম।